Jennifer Aniston lance sa marque de soins LolaVie, mais pourra-t-on en être Friends ?

« I’ll be there for youuuuu » semble déjà nous chanter la marque de soin LolaVie que lance le 8 septembre 2021 Jennifer Aniston. Mais que vaudront ces mystérieux produits ?

Dans un marché de plus en plus saturé de marques de beauté lancées par des célébrités, c’est au tour de Jennifer Aniston de s’y mettre. Le 8 septembre 2021, l’actrice immortalisée dans la série Friends sortira LolaVie (ce qui est le nom d’un parfum qu’elle avait déjà sorti en 2010, aux notes d’agrumes, rose, jasmin, lys, violette, musc, santal et ambre).

Jennifer Aniston va-t-elle lancer des produits capillaires avec sa marque LolaVie ?

Peu d’informations ont été communiquées sur le sujet jusqu’à maintenant, même si de premiers extraits visuels laissent à penser qu’il pourrait bien s’agir d’une marque de produits capillaires.

Maintenant qu’on sait combien Jennifer Aniston détestait la coupe de son personnage Rachel Green, on se dit que l’actrice va sûrement se couper les cheveux en quatre pour convaincre !

Miser sur le haircare plutôt que le skincare, le bon filon de Jennifer Aniston ?

Et peut-être est-ce un bon filon pour se démarquer de Fenty Skin de Rihanna, JLo Beauty by Jennifer Lopez, Keys Soulcare By Alicia Keys, et compagnie ?

En effet, là où beaucoup de célébrités ont d’abord misé sur le parfum afin de capitaliser sur leur communauté de fans voulant sentir comme leur star préférée (du merch facile, en somme), le soin de la peau implique davantage d’expertise, donc représente un pari plus risqué maintenant que les marques sont attendues au tournant du clean, vegan, naturel, petit budget, option gender-free.

Là où Jennifer Anniston doit sûrement son grain de peau à des soins hors de prix procurés par des dermatologues de renom que des soins en flacon ne pourraient remplacer, espérer avoir une chevelure semblable à la sienne paraît plus accessible.

À part la chasse aux parabènes et silicones, le marché du haircare n’est pas encore devenu aussi exigeant niveau composition que celui du skincare, où le plaisir de la sensorialité ne suffit plus. C’est donc un boulevard capillaire qui s’offre à l’interprète de Rachel Green.

À l’heure où la beauté s’aborde de façon plus holistique que jamais avec des soins aussi bons pour l’extérieur que pour l’intérieur tel un yaourt Perle de Lait, on peut sûrement s’attendre à des produits coiffants et soins topiques, ainsi que des compléments alimentaires particulièrement à la mode pour afficher une jolie crinière.

En sachant que sa communauté de fans s’avère sûrement plus âgées que celles d’une Kylie Jenner ou Kim Kardashian, on peut aussi s’attendre à des prix plus élevés. Reste à voir si l’efficacité des formules saura convaincre l’exigence du coeur de cible des fans de Friends voulant avoir une chevelure digne de Rachel Green ! We’ll be there for you, Jen’.

