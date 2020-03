Dis bye bye au « bad hair day » avec ces accessoires et astuces mode

Ce matin, tu t’es réveillée avec les cheveux gras. Moches. Informes.

Avant que tu ne sortes le shampoing sec, ton lisseur et de multiples produits pour tenter en vain de limiter les dégâts, laisse-moi te donner un conseil : ne jamais sous-estimer les accessoires.

Si tu me lis et regardes mes vidéos, tu as déjà entendu cette phrase des millions de fois !

Alors aujourd’hui, je vais te donner des astuces pour te montrer que TOUT PEUT CHANGER avec les bons accessoires capillaires !

Un mauvais jour pour tes cheveux : le bob

Le plus évident est bien entendu le couvre-chef. En ce moment, c’est le bob qui est à la mode.

En voici un très sympathique, qui cachera l’intégralité de tes racines et attirera l’attention sur ton visage ainsi que sur le design du bob.

Une fois affublée d’un joli chapeau tel qu’un bob, personne ne regardera ce qu’il se passe sur ta masse capillaire !

D’autant plus que si tu souffres de cheveux ébouriffés, le bob va les discipliner en appuyant sur les racines.

Bob papillons, ASOS, 16,99€

Tu peux aussi opter pour n’importe quel type de chapeau, et même une casquette !

Les barrettes, l’astuce cheveux gras

Passons aux accessoires. Tu as les cheveux gras ? Voici mon conseil.

Fais une raie au milieu et plaque bien tes cheveux derrière tes oreilles.

Ensuite, sertis le pourtour de ta naissance de cheveux avec de très grosses barrettes, qui cacheront la misère et ferons de toi une Instagram baddie.

Barrettes perles, ASOS, 2,99€

Grosses barettes, ASOS, 4,49€

Un mauvais jour pour tes cheveux : le bandeau

Les serre-têtes et bandeaux sont de très bons cache-misères également. Tu as plusieurs options :

Munis-toi d’un bandeau ou d’un serre-tête très large et enfile-le tel quel, en le faisant passer légèrement par-dessus tes oreilles.

Il n’y a rien à faire de spécial puisqu’il est très épais et recouvre une bonne partie de ta pomme.

Serre-tête large, ASOS, 8,49€

Tu peux aussi opter pour un serre-tête plus fin.

Dans ce cas-là, pour éviter que trop de mèches moches ne dépassent, tire tes cheveux en arrière et fais passer le bandeau derrière tes oreilles.

Ton visage est ainsi dégagé, tu as un truc mignon sur la tête, ta chevelure tombe dans ton dos (ou ton cou selon ta longueur)… tu es parfaite !

Serre-tête torsadé, ASOS, 11,49€

Tu peux aussi te faire un chignon très haut sur la tête, puis cacher les tempes frisouillées ou sales avec un bandeau de l’épaisseur que tu souhaites selon l’état de tes racines et de la surface que tu as envie de camoufler.

Bandeau froncé, ASOS, 10,49€

Un mauvais jour pour tes cheveux : un chignon ou un gros chouchou

Dans le même style que le chignon-bandeau, tu peux utiliser un gros chouchou de type scrunchie, qui attirera l’attention sur lui et pas ailleurs. Plus il est gros, plus il prendra de la place sur ton bourrichon et le cachera.

Chouchou, ASOS, 5,99€

Tu as aussi l’option de mettre le bandeau par dessus tes cheveux, telle une pirate badass.

Tu peux même en profiter pour te conférer un peu plus de volume en bombant un peu les racines grâce à l’effet resserrage du bandeau.

Tu sais, tu le places sur ton front, puis tu le remonte un peu et bop !, du bombé. Magique !

Bandeau à fleurs, Boohoo, 4,20€

Bandeau noir, ASOS, 6,99€

Le bandana : l’astuce pour un très mauvais jour capillaire

Si vraiment tu n’assumes pas du tout l’état de tes cheveux aujourd’hui et que tu veux en cacher un maximum, le bandana est ton ami.

Tu l’enfiles en deux temps trois mouvements et bim, tout est caché. Et en plus de ça, tu ressembles à une gangster.

Bandana rose, ASOS, 8,49€

Le foulard, l’astuce ultime pour un mauvais jour de cheveux

Si c’est littéralement toute ta chevelure que tu veux cacher le plus possible, il te faut alors opter pour un foulard.

Commence par te faire un gros messy bun sur le haut de la tête (pas un messy bun hyper travaillé, vraiment à la one again comme on disait jadis), et ajoute à ça un bandeau vraiment très large ou tout simplement un foulard.

Pour savoir comment nouer un foulard joliment, viens jeter un œil à la vidéo d’Elise Francisse, dans laquelle elle te partage quatre looks intemporels !

Et voilà, j’espère que grâce à ces conseils, tu passeras désormais de : « oskour que faire je ne peux pas sortir comme ça » à « mais quelle bg je suis en toute occasion ! »

Et toi, c’est quoi tes astuces anti bad hair day ? Ne me dis pas « le shampoing », je te vois venir. Le shampoing c’est pour les faibles !

À lire aussi : Pourquoi tu précises que ta robe n’est pas chère quand on te dit qu’elle est jolie