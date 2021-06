Mon secret pour faire du sport régulièrement

En partenariat avec Urban Sports Club.

Il y énormément de choses pour lesquelles je suis incapable de garder la moindre forme de régularité : entretenir une plante verte, cuisiner des petits plats maison pour la semaine ou encore avoir une routine beauté complète plus de 3 jours… En revanche, faire du sport régulièrement, ça, je suis très à l’aise.

En discutant avec mon entourage, ou avec de nouvelles personnes que je rencontre, je constate à quel point c’est difficile pour un grand nombre d’entre elles de faire du sport sur le long terme.

Si tu fais partie de ces gens-là, j’espère que ces quelques lignes te donneront des idées pour t’y remettre vraiment (parce que tu en as envie, et non pas « parce qu’il faut faire du sport »). Je te parlerai notamment du chouette concept de notre partenaire Urban Sports Club qui pourrait te plaire si tu en as marre de payer une salle de sport dans laquelle tu as mis les pieds trois fois en 6 mois.

Pas besoin d’être « monogame », tu peux faire du sport en multipliant les activités

Mes parents (et ma famille de manière générale) ne sont pas très sportifs. Ils ne m’ont pas particulièrement poussée à me lancer dans les sports que j’ai pratiqués. En revanche, ils m’ont accompagnée à travers ces différentes disciplines individuelles ou collectives, en respectant mon souhait de tester autre chose quand j’avais le sentiment “d’avoir fait le tour”.

Du coup, j’ai fait de nombreux sports, à chaque fois pendant plusieurs années : du football au basket, en passant par le judo et le tennis. Chacun ayant ses particularités, j’adorais repartir de zéro pour développer de nouvelles compétences. C’était à la fois challengeant et ludique : idéal pour me tester et découvrir mes points forts et mes faiblesses.

Il y a 10 ans, sur un terrain de basket.

Plaisir et dépassement de soi : le combo gagnant pour faire du sport régulièrement !

Aujourd’hui, à 27 ans et avec beaucoup de choses « en plus » dans mon quotidien (la vie personnelle et amoureuse, le travail, les coups de mou ou les impératifs de la vie d’adulte —au hasard, la déclaration d’impôts) je trouve TOUJOURS du temps pour faire du sport. Parce que c’est un temps juste pour moi et que ça me fait du bien !

Depuis 4 ans, je pratique majoritairement la course à pied. C’est un sport assez ingrat si tu n’es pas régulière, alors j’ai réussi à trouver un équilibre parfait pour allier plaisir et dépassement de moi-même : je prépare tous les 3 mois une course à l’étranger (10km, semi-marathon ou marathon). Comme ça, je profite d’un voyage et j’essaye de me surpasser à travers cette discipline.

Le week-end dernier, j’étais par exemple à Venise pour courir un semi-marathon.

La course à pieds c’est génial, mais tu l’as certainement compris : j’aime varier les plaisirs. Et pour moi, il n’y a rien de mieux qu’une routine sportive où je m’amuse ! Car le sport est avant tout un loisir, quelque chose qui me fait du bien. Et puis c’est un peu comme la bouffe (ma deuxième passion) : j’adore la cuisine italienne, mais pourquoi devrais-je me priver des délicieuses spécialités portugaises, françaises ou coréennes ?!

Urban Sports Club, le service qui répond à ma fringale de sports

Avec le concept Urban Sports Club, je peux me « goinfrer » d’un tas de sports, en profitant d’une flexibilité assez dingue. Le principe est très simple : il s’agit d’un abonnement sans engagement (4 formules disponibles dont la première démarre à 29,90€/mois) qui te permet d’accéder à un large choix d’activités sportives en illimité tous les mois.

Il n’y a plus qu’à faire ton choix : gym suédoise, boxe, yoga, cardio hiit, zumba, cycling… De quoi tester énormément d’activités, sans courir le risque de t’engager dans un sport qui ne te conviendrait pas. Et parce qu’une bonne routine sportive passe aussi par le repos (pour mon plus grand plaisir “après l’effort, le réconfort”), Urban Sports Club intègre une offre bien-être et récupération avec des massages et de la thérapie par le froid, aussi appelée cryothérapie.

Le service – disponible à Paris, Bordeaux et Lyon – est également rentable, puisqu’il propose des cours qui coûtent parfois hors souscription plus de 20 € LA séance. Ajoute à cela la qualité des cours, souvent en petit comité, qui rend l’expérience bien plus agréable que dans n’importe quel cours collectif des salles de sport traditionnelles.

Cluster, l’une de mes salles parisiennes préférées est disponible sur le service !

Pourquoi pas faire « un jour, un sport » ?

Personnellement, j’ai repéré plusieurs nouveaux sports à tester via Urban Sports Club : le yoga pour gagner en souplesse (pas sûre que cela me convienne mais je suis curieuse), la boxe pour me défouler, le crossfit car j’ai déjà eu l’occasion de faire une initiation et ça m’avait bien plu, le surf à l’occasion d’un week-end dans le sud ouest… Je pourrai même l’intégrer à mon prochain séjour running à l’étranger, car l’offre est valable dans plusieurs pays d’Europe !

Je suis impatiente d’intégrer ces sports à mes semaines, pour m’amuser encore un peu plus, apprendre et certainement découvrir des muscles dont j’ignore l’existence !

Quel que soit ton quotidien et tes envies, tu trouveras sûrement ton bonheur sur le site : il y a plus de 50 types de sports différents dans 5000 salles de sport partenaires. Et il n’est jamais trop tard pour se lancer dans de nouvelles disciplines…

Alors, tu as envie d’y mettre ? Viens me parler de ton rapport au sport ou des disciplines que tu voudrais tester dans les commentaires…