Pourquoi cet anticernes (dispo chez Nocibé) est le chouchou des stars

Megan Fox, Lily James, Olivia Culpo, Leonie Hanne, Negin Mirsalehi… Voilà la liste absolument non exhaustive des personnalités qui ne jurent que par le Banana Low Lighter de la marque Rodial. Mais pourquoi un tel engouement pour un simple anticernes ?

Par manque de sommeil ou facteur héréditaire, à un moment ou à un autre, des cernes noirs ou bleutés peuvent venir ternir notre regard. Et si c’est un phénomène parfaitement naturel, il est plaisant d’avoir l’option, si on en a l’envie, de pouvoir les camoufler.

Malheureusement, couvrir sans alourdir, ça ne va souvent pas de paire avec les anticernes présents sur le marché. Mais il se pourrait bien que ça change grâce à un produit baptisé le « Banana Lowlighter » de la marque Rodial. Un best-seller qui a déjà été sold out plus de 17 fois d’après les chiffres de la griffe et qui compte parmi ses adeptes de grands noms du cinéma, de la musique et même de l’influence.

Les clés de l’engouement

Si en janvier dernier, plus de 25 000 personnes étaient inscrites sur le site de Rodial afin d’être averties de la disponibilité de ce produit, c’est parce que sa texture à mi-chemin entre l’highlighter et l’anticernes permet de camoufler les cernes très efficacement grâce à sa teinte jaunâtre (ça fait pas rêver comme ça, et pourtant…) qui rappelle celle de la banane.

Vous vous demandez si le fruit jaune est présent dans la formule du concealer ? La réponse est non mais sa teinte chaude, elle, est mêlée à de l’acide hyaluronique pour obtenir un effet à la fois hydratant, lissé et… illuminé. La présence de caféine, quant à elle, permet de décongestionner le regard et réduire les poches sous les yeux.

Le jaune annule le violet

Si vous vous souvenez de vos cours d’art plastique, vous savez que certaines couleurs arrivent à en annuler d’autres. C’est le cas du vert qui atténue les rougeurs, du orange qui s’occupe des nuances bleutées ou du rose qui réveille le gris. Mais qu’en est-il du jaune, couleur qui se distingue clairement dans cet anticernes ? Eh bien, celle-ci annule les nuances violines qui parcourent notre contour de l’oeil. Le tout, sans donner l’impression de porter 6 couches de produit sur la peau et, surtout, sans assécher cette zone extrêmement fragile et sujette aux rougeurs.

Bref, on comprend pourquoi toutes les stars et les make up artists ne jurent que par lui. Et s’il est encore disponible en France chez Nocibé — au prix quand même élevé de 47,39€ — Il se pourrait bien que ça ne soit plus le cas très longtemps.

Crédits de l’image de une : @rodialbeauty.

