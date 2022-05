La marque de Lady Gaga Haus Labs s’offre un nouveau départ mais pourquoi ?

Quelques années après avoir vu le jour, la marque Haus Labs créée par Lady Gaga herself a subi un beau rebranding. Mais pourquoi ?

SI les stars sont nombreuses à se lancer dans l’industrie de la beauté, il arrive parfois que leur marque ne reçoive pas l’attention tant attendue. Mais que se passe-t-il quand un label de ce type ne décolle pas d’un pouce ? C’est simple, il y a rebranding. C’est le cas de Haus Labs autrefois appelé Haus Laboratories, créée par Lady Gaga en 2018 et vendue sur la plateforme Amazon.

Haus Labs, une arrivée en grande pompe chez Sephora

Inspirée de ses débuts en tant qu’artiste, sa marque aspire aujourd’hui à expertiser ses formules et à aller plus loin en termes de performance, de pigmentation et de technologie. Le tout, en ajoutant une gamme skincare à sa proposition initiale plutôt orientée make up. Et oui… Car un joli make up passe avant tout par une bonne préparation de la peau et ça Lady Gaga l’a bien compris.

Pour accompagner ce lancement, Lady Gaga explique sur sa page Instagram :

« Je suis extrêmement ravie d’annoncer que nous nous apprêtons à lancer du maquillage artistique flambant neuf, hyper efficace et clean, à travers un endroit qui m’inspire depuis des années, Sephora. Chez Haus Labs, l’art est pour tout le monde, et personne ne devrait avoir à abîmer sa peau ou à sacrifier ses principes et ses valeurs pour s’exprimer avec un maquillage haute performance. »

Le lancement sera prévu pour le 9 juin dans tous les Sephora aux USA et au Canada. Pour l’instant, on ne sait pas encore quand la marque débarquera en France, mais sachez qu’il sera quand même possible de shopper les produits qui vous font de l’oeil en vous rendant sur le site hauslabs.com.

Pourquoi un tel rebranding ?

Même s’il est vrai que la marque de cosmétiques de Lady Gaga a pu faire des propositions plutôt pointues, elle s’est vite retrouvée noyée dans la masse des griffes made in célébrités qui commençaient à pulluler sur le marché. Et l’interprète de Poker Face était déjà très au fait de la difficulté inhérente au lancement d’une nouvelle ligne bien avant le lancement de sa marque. Elle expliquait déjà sur sa page Instagram qu’une énième marque était un pari risqué : « La dernière chose dont le monde a besoin, c’est d’une autre marque de cosmétiques. mais tant pis. »

Et ce qui devait arriver arriva. Packagings sobres, teintes plutôt neutres… les produits du label de Lady Gaga ne semblaient pas refléter la personnalité de la chanteuse ni les partis pris qu’elle défendait autrefois en interview chez Business Of Fashion :

« Dieu m’a donné cette voix pour une bonne raison, j’ignore laquelle, je me pose la question tout le temps, mais ce qui est certain, c’est que je ne vais pas lancer une marque de beauté qui créera un sentiment d’insécurité et de crainte chez les gens. Ici, il est question de libération. »

Espérons que cette nouvelle tentative, pilotée par Sephora, sera couronnée de succès et qu’elle sera plus représentative des attentes des consommateurs d’aujourd’hui en termes d’efficacité, d’originalité mais aussi et surtout de composition.

