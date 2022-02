On en sait un peu plus sur la marque de cosmétiques clean de Scarlett Johansson, The Outset

La marque de cosmétiques de Scarlett Johansson sera officiellement lancée le 1er mars prochain. Mais que faut-il attendre de The Outset ? Voilà ce qu’on sait !

Le 23 février 2022

Ça y est, on y est presque. On va bientôt pouvoir commander et tester, les produits de beauté imaginés par Scarlett Johansson et sa collaboratrice Kate Foster. Et si The Outset reste encore une marque très mystérieuse, on en sait dorénavant davantage concernant son positionnement.

D’après Celia Ellenberg, directrice de la beauté chez Vogue US, The Outset va proposer des produits en adéquation avec l’expérience dermatologique de Scarlett Johansson, notamment sur les plateaux de cinéma :

« The Outset est une marque de soins de la peau construite autour de son succès (Scarlett Johansson ndlr) en matière de beauté. Elle a géré les éruptions cutanées, la sécheresse et les maladies de peau qui accompagnent les personnes qui passent de nombreuses heures à se faire maquiller et qui sont souvent devant la caméra. »

Une marque clean pour Scarlett Johansson

Si on ne savait pas vraiment à quoi s’attendre de la part de l’actrice, on a été agréablement surprises quand on a pu voir la description Instagram de la marque afficher la mention : « Clean and effective skincare to elevate your everyday » — traduisez : « Des soins de la peau propres et efficaces pour élever votre quotidien ».

Mais est-ce un simple argument marketing qui cache en fait une liste INCI plus longue que le bras ou un véritable parti pris ? Pour l’instant, c’est encore à définir puisque les produits ne sont pas encore sortis.

Ce que l’on sait, en revanche, c’est que Scarlett Johansson souhaite que ses produits puissent être accessibles, utiles à toutes les femmes et que leur composition restent minimalistes. Le but ? Créer de bons basiques qui peuvent s’intégrer facilement à notre routine et faire (vraiment) du bien à la peau.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le 1er mars prochain pour voir si les promesses sont tenues…

Scarlett Johansson annonce The Outset, sa ligne de cosmétiques

Le 28 juin 2021.

Alors qu’on pensait qu’on avait fait le tour de stars se découvrant soudainement une passion pour la beauté, le bien-être et le self-care, c’est au tour de Scarlett Johansson de vouloir sa part du gâteau (très sucré) de l’industrie cosmétique. Cette dernière a fait le choix de lancer sa marque baptisée The Outset, traduisez : le début, le 1er mars prochain.

Une nouvelle qu’elle a annoncée à travers un communiqué plein de bonne volonté, relayé par le site WWD :

« J’ai toujours été fascinée par le pouvoir de transformation qu’offre la beauté depuis que je suis enfant. Ma mère m’a inculqué cette passion pour le self-care à un tout jeune âge. Il y a quelque temps, j’ai pris du recul sur mes collaborations dans le but de pouvoir créer quelque chose qui sonne vrai pour moi. Le résultat est une approche clean et accessible de la beauté. »

Mais Scarlett est loin de se lancer seule dans cette aventure : elle a fait appel aux services de Kate Foster (devenue la co-fondatrice de la marque), qui a, dans le passé dirigé le segment beauté de Victoria’s Secret et Juicy Couture. Une rencontre que la principale intéressée raconte.

« J’ai rencontré Scarlett il y a presque deux ans. Elle a partagé avec moi sa vision de ce que pourrait être sa marque et tout de suite, j’ai commencé à réfléchir à comment nous pourrions en faire une réalité. Ça a été une expérience incroyable de travailler à ses côtés. »

Une marque largement soutenue par un grand groupe de cosmétiques

Parce que créer une marque de cosmétiques, ça demande beaucoup d’argent, les deux associées ont joint leur force avec The Najafi Companies, une société internationale d’investissements privés basée à Phoenix dans l’Arizona. Et ce n’est pas la première fois qu’elle investit des fonds dans une griffe impliquant des célébrités. Dans son palmarès ? Florence by Mills (la marque de Millie Bobby Brown), Pattern (le label haircare de Tracee Ellis Ross) ou encore Moon Oral Care (mise en avant par Kendall Jenner).

Le but de son implication ? « Aider la marque a atteindre son plein potentiel », d’après Kate Foster.

De belles promesses dont on commence à douter de la sincérité

« Nous sommes tellement fières d’avoir monté une marque qui puisse combler un vide dans le marché des cosmétiques et qui répond à un besoin réel chez les consommatrices. Notre plateforme fait la différence et dispose d’une belle marge de manoeuvre pour grandir et s’étendre. »

OK, c’est bien mignon Kate Foster… mais dans la réalité des faits qu’est-ce qu’il en est vraiment ?

Selon les chiffres du cabinet d’analyse Zion Market Research relayés par le site Globe News Wire, d’ici 2024, le marché mondial des cosmétiques devrait peser 863 milliards de dollars. Cette industrie fait partie des plus lucratives au monde, elle dispose d’ailleurs d’un taux de croissance annuel impressionnant : 4,9% en 2017, 5,5% en 2018 et 5,25% en 2019 d’après le site Statista.com.

Vous l’aurez compris : la beauté, c’est rentable. Très rentable même. Et c’est normal ! Avec les confinements, l’envie de prendre soin de soi en s’accordant des parenthèses self-care s’est précisée. Ce n’est donc pas étonnant que de plus en plus de célébrités voulant étendre leur fortune et leur visibilité aient envie d’atteindre cette poule aux oeufs d’or.

Et si au début on a cru que ces dernières puissent être pleines de bonnes volontés, aujourd’hui, les lancements permanents rattachés à de grands noms du cinéma, de la musique ou des réseaux sociaux commencent à titiller notre indulgence. Un peu comme quand Kim Kardashian sort le parfum qui sent la vanille de trop…

Alors merci à Rihanna d’avoir imaginé Fenty Beauty, qui, pour le coup, a vraiment révolutionné l’industrie en mettant sur le marché des produits inclusifs adaptés à toutes les carnations, mais pour le reste, on n’est vraiment pas convaincues du bien-fondé de tant d’affluence. Et vous ?

