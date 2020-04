Pourquoi j’aime Pâques (et pars toujours à la chasse aux œufs à 23 ans)

En 2018, elle te partageait sa passion pour Noël. En 2019, elle exprimait son amour inconditionnel et incompris pour Halloween…

Aujourd’hui, elle revient avec son enthousiasme pour… PÂQUES.

Carotte is such un pigeon des fêtes commerciales !

Voilà ce que tu te dis sans doute.

C’est faux. J’aime la fête, la magie et la bouffe.

Pâques, la fête la moins stylée de France ?

Évidemment, encore une fois, c’est la France qui ne fait aucun effort. Dans les pays anglo-saxons, les gens savent vivre, au moins.

Bon, il faut dire aussi que le symbole de Pâques chez eux, c’est un lapin. Nous, c’est des cloches.

Petite, je m’imaginais des cloches géantes avec de grandes jambes et j’étais sceptique. Je me disais que c’était pas très discret. Un lapin, ÇA c’est chou et stylé.

Le Noël de la plupart des anglo-saxons est encore plus grandiloquent que le nôtre, ils fêtent Halloween avec autant d’enthousiasme qu’ils fêtent Noël, et Pâques a également une place importante dans leurs célébrations.

Ils ont même Thanksgiving et la Saint-Patrick !

Et nous on est là :

Naninana, c’est commercial, tout ça c’est le capitalisme, allons couper des têtes.

Il est évident que toutes ces fêtes ONT un côté commercial et que les industries de la nourriture, de la déco et autres joyeusetés misent beaucoup sur ces événements pour faire du profit.

Cela dit, rien ne t’oblige à voir ces fêtes comme de la consommation pure.

Il existe cette chose magnifique qui s’appelle se servir de ses mains, créer soi-même et faire du DIY.

D’ailleurs, les plus grands fans de toutes ces fêtes sont aussi ceux qui créent leur déco eux-mêmes !

Pour en revenir à Pâques, il se trouve qu’aux US par exemple, il est de coutume de décorer ses œufs (vrais comme faux).

Si tu as des petits dans ta famille, tu peux ainsi faire des ateliers Pâques de création de déco et de peinture sur œuf !

Je t’avoue que depuis ma plus tendre enfance, j’ai souvent entendu les gens autour de moi dire :

Ouuuiii Pâques moi je fête pas, oui on s’offre un peu des chocolats mais c’est tout.

Mais moi, dans ma famille, nous fêtons Pâques depuis la nuit des temps !

Pâques, c’est quoi déjà ?

Je pense que si Pâques semble être la fête la moins célébrée en France, c’est parce qu’encore plus que Noël, elle est la plus connotée religieuse.

Je dis « encore plus que Noël » car Noël est tellement devenu mainstream que je suis sûre que nombreux sont celles et ceux qui ne savent même pas qu’à la base, on fait tout ça pour l’anniversaire de ce brave hipster de Jésus.

Bref. Tout cela pour dire que si tu n’as pas du tout eu d’éducation religieuse, c’est vrai qu’il est possible que Pâques t’ait filé entre les doigts.

Pour les moins renseignées d’entre vous, Pâques célèbre la fin du Carême. En gros, c’est bientôt la date où Jésus est crucifié du coup on est triste et on s’affame jusqu’à ce qu’il ressuscite et monte aux Cieux.

Et là mon gars c’est la fiesta, festins à gogo.

Mais cette histoire de Carême concerne surtout les plus gros fans de Dieu, car perso chez moi, le Carême n’est qu’un vague concept.

Vais-je me faire immoler par les fidèles après la rédaction de cet article ? Probablement.

Pourquoi j’aime Pâques

J’ai toujours eu un côté œuf de Pâques.

Depuis ma plus tendre enfance, dès lors que je croise le chemin d’un ruban quelconque, qu’il ait servi à maintenir fermée une boîte de pâtisseries, un cadeau de Noël ou justement des chocolats, j’ai tendance à l’enfiler ni une ni deux sur ma tête.

Une coutume qui m’est restée, puisque j’aime porter des nœuds ridicules sur le haut de la tête pour aucune raison.

Quoi qu’il en soit, ce qui me plaît dans Pâques, c’est en partie les chocolats, forcément.

Chez moi, on choisit nos chocolats à la chocolaterie comme des puristes, et on se délecte de tout ce cacao beurré jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Mais tu veux savoir la vérité ? Je n’aime même pas le chocolat tant que ça. Je l’aime lorsqu’il est mélangé à un truc. Fourré. Praliné.

Seul, ça devient vite lassant !

C’est d’ailleurs pourquoi j’ai toujours eu un mal fou à terminer mes chocolats personnels.

Mais Pâques, ce n’est pas que manger des chocolats.

C’est le fait que souvent (même si ok parfois on se fait grave arnaquer) ça rime aussi avec beau temps, floraison et oisillons.

Comme j’ai grandi avec un jardin, il était de coutume de cacher les œufs des uns et des autres, puis de partir littéralement à la chasse.

Les gens qui disent que tout ceci est un truc de gamins, alors qu’il y a deux minutes vous faisiez pareil dans Animal Crossing, stop le bullshit et balayez devant votre cabane virtuelle.

Ce qui pimente davantage la chasse à Pâques, c’est d’arriver à trouver les chocolats avant que le chien ne tombe dessus.

Et la cerise sur la gâteau, la MEILLEURE chose à Pâques, la voici.

Lorsque j’ai trouvé mes œufs, lapins et autre fritures à l’orange (ouais le chocolat à l’orange c’est ma passion tu vas faire quoi) il est bientôt l’heure de manger.

Viens le moment de goûter un chocolat AVANT le repas. Le ventre vide et les papilles à l’affût, c’est le meilleur moment pour déguster toutes les saveurs de ce délicat morceau cacaoté.

Un chocolat n’est jamais meilleur qu’à ce moment précis, c’est un fait.

Fêter Pâques en confinement

Cela fait plusieurs années que je ne fête plus vraiment Pâques en famille puisque chacun vit sa vie aux quatre coins de la France, mais je m’arrange quand même pour le fêter en avance ou en retard ne serait-ce qu’avec mes parents.

Mais cette année, il n’y a pas de décalage. Il y a juste PAS.

Du coup, chacun va grignoter ses chocolats dans son coin. Pas de chasse, ni de jardin, ni de gros toutou.

Cela dit, je vais probablement cacher mes chocolats quand même. Juste pour le principe.

Et évidemment, je vais déguster mon premier chocolat un peu avant midi, à jeun, afin d’en profiter pleinement telle Arthur trouvant le graal.

Ou telle une meuf de pub de yaourts.

Et toi, est-ce que tu fêtes Pâques ? Es-tu triste de ne pas pouvoir le fêter cette année ? Ou t’en bats-tu le coquillard ?

