Comment avoir moins d’œufs dans Animal Crossing: New Horizons

Joueuse fervente d’Animal Crossing: New Horizons, réjouis-toi : tes prières ont été entendues !

Début avril, en te baladant sur ton île de rêve, tu as sans doute croisé le chemin d’Albin, un lapin très enthousiaste et un chouïa envahissant.

Nous sommes le 1er Avril et c’est déjà la fête des œufs dans #AnimalCrossing New Horizons !Jusqu’au 12 Avril, Bonne chasse aux œufs avec vos amis ! pic.twitter.com/8bh62cqcqo — Animal Crossing New Horizons (@ACNewHorizonsFR) April 1, 2020

La sournoiserie des œufs de Pâques dans Animal Crossing

Avec sa bonne bouille, qui aurait pu croire qu’un être si innocent puisse provoquer autant d’agacement ?

Albin n’est pas venu pour niaiser : il a transformé nos îles en véritables mines à œufs jusqu’au 12 avril, date fatidique à laquelle il viendra (enfin) les récupérer.

Depuis son passage, les œufs sont PARTOUT.

Enterrés dans le sol, comme des fossiles.

Au bout des cannes à pêche, mimant les mouvements des poissons.

Dans les arbres, dans les rochers, dans les ballons prenant la place de précieuses ressources pour construire nos meubles et outils.

Les œufs d’Albin et leurs déclinaisons en objets plus « originaux » les uns que les autres ont rendu les îliens d’Animal Crossing FOUS. Et à raison.

L’événement a même fini par pousser certains joueurs à des gestes désespérés…

Les œufs de Pâques apparaîtront moins souvent dans Animal Crossing

Mais bonne nouvelle ! Nous voilà sauvées de la folie !

Alors que sur les réseaux sociaux, les joueurs et les joueuses enchaînaient les montages pour exorciser leur frustration, Gamekult se fait le porteur de la bonne nouvelle de la semaine.

Nintendo a pris la décision de sortir une mise à jour pour réduire la fréquence d’apparition des œufs jusqu’au 11 avril !

Avant de lancer le jeu, il suffit donc de télécharger le dernier patch correctif sur ta Switch, tu devrais être moins dérangée par les œufs.

Une excellente perspective si, comme moi, tu espères trouver plus fréquemment des plans de bricolage liés au thème tellement plus fin et esthétique des sakuras, qui prend fin cette semaine…

Rendez-vous le 12 avril pour la fête des œufs, et pour dire adieu à Albin j’espère !

À lire aussi : Animal Crossing New Horizons est-il à la hauteur de mes attentes ?