Ça vous dit une recette de truffes au chocolat avec seulement 2 ingrédients ?

La période est parfaite pour s’enfourner du chocolat à grande vitesse, non ? Ça tombe bien, on a une recette parfaite et hyper facile à réaliser, celle des truffes au chocolat.

Ce n’est pas comme s’il nous fallait une excuse pour manger du chocolat, mais là, avec la période des fêtes, l’occasion est quand même bien choisie.

Personnellement, étant la reine de la flemme, mais pas la dernière pour m’enfourner tout ce qui ressemble de près ou de loin à du chocolat, j’ai trouvé le bon compris : réaliser une recette de truffes au chocolat, ces merveilles absolues, avec seulement deux ingrédients. Oui, vous avez bien lu. Et vous savez quoi ? On peut même les faire version vegan.

Recette des truffes au chocolat avec deux ingrédients

Pour réaliser ces merveilles aussi simples que délicieuses, il vous faudra :

200 g de chocolat noir

100 ml de crème liquide (végétale ou non)

Optionnel : du cacao en poudre, ou de la noix de coco en poudre, pour l’enrobage si ça vous chauffe

Pour exécuter cette recette, vous devez commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Ne le faites pas cramer, on est pas là pour ça. Dans une casserole à part, faites chauffer la crème liquide, mais pas trop non plus, il faut qu’elle soit chaude, mais pas brûlante !

Ensuite, vous ajoutez la crème liquide au chocolat fondu en remuant avec douceur, et vous laissez le tout refroidir une heure à température ambiante. Ensuite, attention, c’est la partie pas facile (c’est faux), vous ouvrez la porte du frigo, et vous placez votre préparation dedans pendant au moins 3 heures.

Si vous réussissez à vous retenir de tremper vos doigts dans le saladier pendant ce temps-là, bravo ! Ensuite, il vous suffit de le sortir du frigo, et de faire des petites boules que vous pouvez rouler dans vos mains, et de les disposer dans une assiette. Si vous voulez rajouter de l’enrobage, c’est le moment, mais c’est aussi très bon nature.

Remettez le tout au frais pendant au moins une demi-heure avant de servir, et voilà !

Alors, ce n’était pas la recette la plus simple du monde ?

Crédit photo image de une : Getty Images