Pour Noël, Picard propose plein de plats végans, pour démocratiser l’alimentation végétale

Le roi français des surgelés Picard propose plusieurs plats végans pour les fêtes de fin d’année qui permettent de se composer facilement un menu végétalien gourmand, pour soi ou pour végétaliser les assiettes de nos hôtes, tant c’est pratique à transporter.

En France, Picard fait presque office de synonyme de produits surgelés. Et pour cause, l’entreprise fondée en 1906 s’impose comme le chef de file du secteur dans l’hexagone, contrôlant près de 20 % du marché en 2014, d’après Les Échos. Comme toujours pour les fêtes de fin d’année, le géant du froid met les petits plats dans les grands. Cette année cependant, la nouveauté est de taille, puisqu’il propose aussi de quoi se constituer un menu végan facilement.

Qu’y a-t-il au menu végan de Picard pour les fêtes de fin d’année ?

En effet, Picard propose maintenant des plats festifs sans ingrédients d’origine animale. Pour l’apéro, 8 cadeaux apéritifs marron et gelée à la mandarine séduiront les amateurs de sucré-salé. Pour l’entrée, le délice végétal, noix de cajou, champignons fera oublier le controversé foie gras. En plats, les gnocchi de patate douce sauce courge butternut mettront les papilles en fête. Autre choix d’accompagnement, la poêlée pomme de terre, champignon, pois gourmand, marron sera l’équivalent d’une balade en forêt pour les papilles. Enfin, pour le dessert, la bûche glacée fruits rouges mangue citron poire pourra ravir 8 convives.

On peut donc se réjouir qu’un mastodonte des produits surgelés comme Picard propose un menu de fête végan. Celui-ci pourra séduire les végétaliens qui n’auraient pas le temps ou l’envie de cuisiner. Mais aussi les omnivores à temps plein ou partiel (également appelés flexitariens pour faire chic). Ces derniers peuvent en effet se tourner facilement vers ces alternatives végétales toutes prêtes, gourmandes et festives. Ce délicieux jeu d’enfant pour les fêtes a aussi l’avantage de se transporter aisément, si jamais l’on est invité quelque part, histoire de ne pas arriver les mains vides. Bref, ça fait encore plus d’options pour végétaliser les assiettes partout où l’on va.

Crédit photo de Une : Picard.