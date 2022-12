Noël 2022 : nos jouets coup de coeur pour les enfants à mettre sous le sapin

Les fêtes de fin d’années approchent, et on a fait notre (petite) liste. Découvrez les coups de coeur de la rédaction, qui se retrouveront très certainement sous le sapin des plus petits !

Ça sent le biscuit à la cannelle, non ? On dirait bien que la meilleure des périodes approche à grands pas, et on peine à masquer notre excitation. Chez Daronne, on a sillonné les salons, les présentations à la presse, on a épluché les communiqués, et surtout, on a testé tout un tas de jouets, pour vous proposer nos coups de cœur pour ce Noël 2022.

Prenez des notes, on vous offre la liste ultime pour le père Noël, pour les bébés, comme les un peu plus grands. Ah et puis au cas où : on peut aussi trouver tous ces jeux en seconde main, et c’est très bien aussi !

La maison de Bluey – dès 3 ans

Vous connaissez Bluey, la série pour les enfants ? À destination des 4-6 ans et véritable phénomène mondial, cet animé, produit par la BBC et diffusé sur France 5 et Disney +, est une petite pépite qui brise les stéréotypes familiaux. Drôle et légère, la série a eu tellement succès que de nombreux produits dérivés ont vu le jour, comme avec cette jolie maison colorée de quatre pièces, identique à celle du show. Parfaite pour revivre toutes les aventures de la série !

La maison de Bluey – Fnac – 55,94 €

Pinball Machine et Table Football – dès 8 ans

Ces deux jeux, proposés par la marque Smartivity, sont à destination des plus patients d’entre nous. Terminées les maquettes d’avions et de bateaux, bonjour le babyfoot et le flipper à construire entièrement, et tout en bois s’il vous plait ! Une fois que les jeux sont montés, on peut y jouer avec passion (et énervement pour ma part, parce que je déteste perdre), et s’éclater pendant de longues heures. Promis, une fois montés, ils ne prendront pas la poussière sur une étagère à côté de la maquette du Concorde faite par papy André en 2003. Vous allez vous affronter, et vous éclater !

Pinball Machine – Smartivity – 39,99 €

Cannelle, mon poney coquet – dès 4 ans

On veut du poney, on veut du poney qui bouge, on veut du poney et des accessoires, on veut des sabots roses, on veut des couronnes de fleurs, bref, on veut Cannelle, bon sang de bois ! Cannelle de FurReal, c’est donc un petit poney en peluche qui s’anime, qui répond aux caresses, qui cligne des yeux, bouge la tête, les oreilles, qu’on peut brosser et qui en plus fait de la musique. Oui, Cannelle fait tout ça, et on l’aime déjà bien trop fort pour ne pas essayer de le chourer discrètement aux enfants qui vont le recevoir pour Noël. Chut, personne ne doit savoir.

Cannelle mon poney coquet – Fnac – 76,99 €

Le Magic lights 3D – dès 5 ans

Vous vous souvenez, dans la dernière saison de Stranger Things, que les héros communiquaient entre les mondes grâce à un jouet qui fait des couleurs ? Eh bien le Magic lights 3D de Vtech, c’est ça ! En gros, on peut créer des tableaux lumineux en suivant des modèles (ou en laissant son imagination s’exprimer), le tout en 3 dimensions. Ça s’allume, c’est ludique, pédagogique, ça fait bosser la motricité fine, tout benef quoi !

Magic lights 3D – IDKIDS – 32,99 €

Mon chien ABC interactif à tirer – dès 8 mois

On reste encore chez Vtech, mais avec un jouet pour les plus petits : le chien à tirer. Grand classique des jouets, ce petit toutou au design vraiment chouette chante, récite l’alphabet, et se trimballe dans toute la maison. Résistant aux chocs (mon fils l’a balancé de nombreuses fois au sol, et il continue de fonctionner sans soucis), il sera fortement apprécié de tous ceux qui essayent de commencer à se déplacer, à quatre pattes ou sur les deux jambes.

Mon chien ABC – Monoprix – 24,74 € au lieu de 32,99 €

La poupée Lansay Sky Dancers – dès 6 ans

Attention, attaque de nostalgie pour toutes celles et ceux qui sont nés dans les années 90 : les fées qui volent sont de retour ! Mais si, souvenez-vous de ces petites poupées qui pouvaient voler dans les airs une fois qu’on avait tiré sur leur ficelle ! Les Sky Dancers reviennent cette année en force, et risquent très fortement de se retrouver sous les sapins de bon nombre de mômes (et d’être piquées par les cool kids des 90’s, évidemment).

La poupée Lansay Sky Dancers – Fnac – 19,99 €

La ferme Clemmy – dès 6 mois

Clemmy, la gamme pour les petits de la marque Clementoni, propose une ferme parfaite pour les toutes petites mains. Niveau texture, c’est assez étonnant, toute la structure est malléable, les bébés peuvent tout mettre à la bouche sans risque, et ne pas se faire mal (ni faire mal à tous ceux qui sont dans la pièce, TMTC) en balançant les objets partout. Avec cette petite ferme, les bébés peuvent développer leur motricité et leur sens de la perception en ouvrant le toit de la ferme, en rentrant des petits objets dedans, en mâchouillant les animaux… C’est idéal pour les bébés à partir de 6 mois, et ça peut s’utiliser longtemps.

La ferme Clemmy – IDKIDS – 24,99 €

Un abonnement ou un kit Lovevery – dès 3 mois

Lovevery, ce sont des box de jouets livrés tous les deux mois jusqu’à un an — 6 box selon les âges — et tous les trois mois jusqu’à 3 ans. On peut s’abonner et c’est sans engagement ! Pour chaque âge de l’enfant, une box avec des jeux et des activités correspondantes à la maturité de l’enfant est envoyée directement au domicile. Une bonne idée de cadeau, quand on ne sait pas trop ce qui peut correspondre en termes d’âge et d’éveil de l’enfant.

Kit Lovevery 5-6 mois – 84 €

Le centre d’activités et d’éveil musical géant d’Oxybul – dès 1 an

Ceci est LE centre d’éveil qui prime sur tous les autres, déjà parce que sa taille est conséquente, et parce qu’il propose absolument tout ce que les enfants aiment : des labyrinthes, des serrures à ouvrir et à fermer, une roue à faire tourner, un marteau pour taper, des carillons, un tambourin, un xylophone, des fanions qui font des bruits de feuilles que l’on froisse, une petite ouverture pour poster des lettres, un boulier à spirale, des engrenages et des petits objets à encastrer. Oui, il y a tout pour les mômes de 1 à 3 ans. Autre point très positif : c’est fait par Oxybul, donc autant vous dire que la qualité des matériaux et le design de l’objet sont au rendez-vous !

Centre d’activités et d’éveil musical géant – IDKIDS – 109,99 €

La conteuse merveilleuse bilingue de Joyeuse – dès 4 ans

On vous avait déjà un peu raconté tout le bien que l’on pense de la Conteuse merveilleuse. Le principe est simple : c’est une boîte à histoires sous forme de cube, composé de 6 faces joliment décorées. Et quand on secoue le cube, un conte parfaitement raconté ou une musique se lance. Pas de boutons, pas d’écran, pas d’ondes ! Cette nouvelle édition de la Conteuse est top : en plus de ses 66 histoires et comptines en français, elle a été enrichie de 40 dialogues pour apprendre l’anglais, dont 10 comptines, 4 story times et 26 dialogues pour apprendre les 100 premiers mots d’anglais avec des mélodies. Et parce qu’ils font les choses bien chez Joyeuse, toutes les créations ont été conçues avec le concours d’enseignantes de maternelle et de langues.

La conteuse merveilleuse bilingue – Nature & Découvertes – 84,95 €

Le coffret d’éveil du Jouet Simple – dès 6 mois

Le Jouet Simple, c’est la petite nouveauté chez les jouets qui fait du bien à la planète, mais pas que. Fabriqués en France avec du plastique recyclé et recyclable, ils sont utilisables à l’infini. Pour ce coffret par exemple, composé de coupelles à empiler, d’une petite locomotive à promener et d’un hochet, grâce à un système de consigne, ils pourront être renvoyés chez le fabricant une fois que l’enfant sera trop grand pour jouer avec, et seront recyclés pour être transformés en autres jouets. En monomatière, sans colle, vis, autocollants ou matières électroniques, ils sont parfaits pour l’éveil et le développement de la motricité des tout-petits. Et cerise sur la pizza : pour chaque achat, 1% du prix de vente est reversé à des associations engagées pour l’environnement.

Le coffret d’éveil du Jouet Simple – Smallable – 37 €

Dessinéo BD de Nathan – dès 7 ans

Si vous avez des mômes fans de bande dessinée dans votre entourage, qui aimeraient bien se lancer dans la création et qui ont besoin d’un coup de pouce, le Dessinéo BD de Nathan est pour eux. À l’aide d’une tablette lumineuse fournie, les futurs illustrateurs peuvent imaginer une histoire, tracer les cases à l’aide de pochoirs, les placer sur la tablette, et ajouter des personnages en décalquant des modèles fournis tout en rajoutant des effets graphiques. Il reste juste à écrire les dialogues et dessiner un peu de décors et hop, c’est dans la boite.

Dessinéo BD – Cultura – 39,99 €

