4 jeux de société pour les mômes (et pour ceux qui aiment bien jouer avec eux)

Les jeux de société pour enfants pullulent de partout, et on vous présente nos quatre coups de coeur de cette fin d’année.

Et si on jouait un peu ? Voici enfin venu le temps de jeux de société, accessibles pour les plus jeunes, mais avec lesquels les adultes peuvent jouer aussi, sans trop s’emmerder.

Et comme d’habitude, vous pouvez aussi les retrouver en seconde main sur de nombreux sites de revente !

1 – Le jeu de société « Festi Park » – à partir de 7 ans

Festi Park, c’est un grand jeu de plateau où on se balade dans un parc d’attractions. Une fois que vous avez fait tourner la roue, vous pouvez vous déplacer sur le plateau et tester toutes les attractions, allant du Grand 8 au chamboule-tout et en passant par la Maison Hantée ! Le but du jeu ? Remporter des tickets d’or tout en faisant le plus de mini-jeux possible. Faites attention, on se laisse très vite happer, et ça donne très envie de s’organiser une virée dans un vrai parc d’attractions. Addictif, drôle et efficace !

Festi Park – Fnac – 38,78 €

2 – Le jeu de société « Les aventuriers du rail, mon premier voyage » – à partir de 6 ans

Qui ici ne connait pas le classique Les aventuriers du rail ? Rien ne vous empêche de vous faire une petite séance de rattrapage avec les enfants, grâce à cette nouvelle édition. Le but du jeu ? Bâtir un empire ferroviaire dans le monde entier en assemblant des petits trains de couleur. Pour cette édition adaptée aux plus jeunes, les règles sont simplifiées, mais l’euphorie de voir toute sa petite ligne de couleur traverser plusieurs pays reste la même. Et cerise sur le cupcake : c’est parfait pour apprendre la géographie.

Les aventuriers du rail, mon premier voyage – IDKIDS – 29,99 €

3 – Le jeu de société « Mysterium Kids » – à partir de 6 ans

Mystérium Kids et le trésor caché du capitaine Bouh est un jeu coopératif où un joueur se transforme en fantôme qui essaye de communiquer avec les autres joueurs. À l’aide de cartes piochées, le joueur fantôme doit réaliser certains bruits pour indiquer sa présence, et surtout pour aider les autres joueurs à trouver son trésor caché. Un premier jeu d’enquête parfait pour les mômes, qui aide à développer leur concentration et leur esprit d’analyse.

Mysterium kids – Amazon – 33,07 €

4 – Le jeu de société « Les amis de la forêt » – à partir de 2 ans

Les tout petits aussi peuvent avoir leur jeu de société. C’est le cas avec Les amis de la forêt de Habba qui réalise un superbe jeu de mémoire en 3D. Le but pour les enfants ? Identifier et mémoriser animaux et plantes, tout en s’amusant et en observant. Les parties sont courtes pour ne pas les perdre en route, et on peut jouer seul ou jusqu’à 4 personnes.

Les amis de la forêt – IDKIDS – 24,99 €

