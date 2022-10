Dans Scooby-Doo, notre intello préférée Velma, fait enfin son coming-out

La nerd du Scooby-Gang préfère les filles ! Ça n’est une surprise pour personne, mais ça fait toujours du bien d’avoir un coming-out lesbien.

Si vous tapez Velma dans votre barre de recherches Google ce matin, vous allez être agréablement accueillie par une avalanche de confettis arc-en-ciel et de drapeaux lesbiens : et oui, c’est désormais officiel, Velma, la charmante intello du dessin animé Scoobi-Doo, a enfin eu droit à son coming-out lesbien.

La séquence sera diffusée dans le long-métrage spécial Halloween Trick or Treat de HBO Max prévu le 16 octobre 2022, mais elle fait déjà parler d’elle : on y découvre Velma complètement chamboulée par le personnage de Coco Diablo au point d’avoir un gros coup de chaud.

Et quand l’objet de toute son attention est passé au crible, cela donne un savoureux condensé de ce que peut être un crush saphique : « Des lunettes incroyables ! Un super col roulé ! Évidemment brillante ! Fan des animaux. »

Coco Diablo – HBO Max

Jouer l’indifférence ou lui témoigner son intérêt, quelle sera la stratégie de Velma pour se rapprocher de Coco ? Quelques extraits déjà visibles en ligne montrent que notre nerd préférée — que la version française du dessin animé a renommé Vera — n’est pas la championne de la drague (et c’est adorable) :

Velma, lesbienne ? On le savait, évidemment !

Est-ce que cette nouvelle a surpris les foules ? Pas vraiment, car Velma faisait l’objet de nombreuses théories sur son orientation sexuelle ou sa relation avec Daphne.

Une interview de Sarah Michelle Gellar et Linda Cardellini montre d’ailleurs que le film Scooby-Doo sorti en 2002 contenait une scène de baiser entre Daphne et Velma qui a malheureusement été coupée au montage.

L’actrice et chanteuse, aussi connue sous le nom de Lesbian Jesus, Hayley Kiyoko a partagé sa joie, elle qui avait justement endossé le rôle de Velma il y a quelques années :

For Sapphics (Twitter)

« C’était mon premier grand rôle dans un film mais je me souviens précisément avoir pensé “je me demande s’ils sont au courant qu’ils ont embauché une lesbienne pour jouer Velma” et nous voilà 14 ans plus tard !!!! Je suis heureuse de la voir faire son coming-out ! C’est surprenant et en même temps pas surprenant du tout »

À lire aussi : Pourquoi la série A League Of Their Own tape dans le mille en matière de représentation lesbienne

Crédit photo : HBO Max