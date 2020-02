Jenna Ortega revient sur les théories de You saison 3

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps après la mise en ligne de You saison 2 sur Netflix pour que les théories sur la suite envahissent la toile.

En effet, la fin de la saison 2 faisait comprendre que les fans auraient droit à une saison 3, ce que Netflix a confirmé par la suite.

Je n’arrive pas vraiment à me prononcer quant à la pertinence d’une saison 3.

D’un côté, je crains que les créateurs de la série épuisent le concept et proposent une suite qui n’aurait pas forcément été nécessaire. D’un autre, je suis heureuse de savoir qu’une nouvelle saison est en préparation car la saison 2 m’a laissé bien trop de questions !

Je suis impatiente de savoir ce qui adviendra de la relation Joe/Love, de leur enfant à venir, de la nouvelle voisine… Mais s’il y a aussi un personnage que j’ai hâte de retrouver c’est Ellie.

Jenna Ortega, l’actrice qui l’incarne, est d’ailleurs revenue sur certaines théories concernant la storyline de son personnage dans la saison 3 dans une interview pour Insider.

Une théorie a particulièrement retenu son attention : « Ellie va revenir assassiner Joe et Love pour venger le meurtre de sa sœur Delilah. »

Une théorie, ma foi intéressante, mais à laquelle l’actrice n’adhère pas du tout.

Ça lui enlève son innocence et lui enlève le facteur de peur qu’elle a d’être une adolescente impliquée avec Joe, ce tueur en série psychopathe, Joe.»

« Pour moi, cela va à l’encontre de l’objectif de la storyline d’Ellie. Pour l’instant, nous la voyons comme quelqu’un d’incroyablement blessé, qui s’est fait n***** et qui a un peu vécu le pire du pire. La ramener ramener et en faire une meurtrière comme Joe va à l’encontre du but recherché parce que ce n’est pas son caractère et ce n’est pas dans son cœur. (…)

Et je suis complètement d’accord avec elle. Je pense que faire d’Ellie une tueuse vengeresse viendrait ruiner son arc narratif.

Je te rappelle au passage qu’Ellie n’est pas encore au courant que Joe et Love sont derrière le meurtre de sa sœur…

Si Jenna Ortega n’est donc pas fan de cette théorie, une autre lui plaît bien et espère vraiment que c’est celle vers laquelle les scénaristes vont tendre : « Ellie va revenir à L.A. pour réaliser et sortir le film de Forty. »

« J’adore cette théorie ! Je ne l’avais jamais entendu auparavant. Je la trouve brillante et c’est quelque chose auquel j’avais moi-même pensé parce je voudrais vraiment qu’Ellie sorte de ça encore plus forte qu’avant, et je sais à quel point elle veut devenir réalisatrice.

J’espère que, d’une certaine façon, elle va revenir à L.A. parce qu’elle a créé ce court-métrage, l’a dirigé et qu’il a bien marché… et si ça pouvait être Dark Face of Love, ce serait super. »