Rihanna nous offre des mecs en lingerie sexy pour la Saint Valentin, entre harnais vinyle et slip résille

Pour sa collection de lingerie Savage x Fenty, Rihanna a notamment imaginé des sous-vêtements sexy présentés sur des messieurs qui retiennent particulièrement l’attention : harnais en vinyle, crop-top en résille, et autre mini-slip et jock-strap.

En plus de faire la joie de ses fans en annonçant sa grossesse, Rihanna propose aussi une nouvelle collection pour la Saint-Valentin avec sa marque Savage x Fenty. Et certaines pièces particulièrement sexy présentées par des messieurs attirent beaucoup de convoitises (et d’interrogations).

Crop top en résille 86% nylon et 14% élasthanne, à partir de 9,98€ — et mini-slip en résille assorti, à partir de 6,78€ — Savage x Fenty.

Rihanna veut des mecs en lingerie sexy pour la Saint-Valentin

Toujours aussi inclusive et gender-free, la griffe dévoile notamment des pièces présentées sur des hommes qui enflamment une partie de la Toile car on a peu l’habitude de voir des mecs en harnais et résille.

En effet, même si Savage x Fenty propose depuis ses débuts des sous-vêtements peu commun dans les rayons masculins grand public, cette nouvelle collection décline notamment un harnais en nylon au fini brillant façon vinyle mais en plus confortable. Un crop-top en résille écarlate qui met en valeur la poitrine (masculine ou féminine puisque tout est unisexe) et un mini-slip assorti (déjà en rupture de stock, celui-ci) retiennent également fortement l’attention.

D’ores et déjà disponible sur le site en ligne des tailles XS au 3XL, cette collection de lingerie Savage x Fenty de Rihanna risque donc de pimenter la Saint-Valentin de personnes de toutes identités et expression de genre qui s’y essayeraient.

Reste à se demander ce qui surprend le plus dans cette collection qui n’a pourtant rien d’inhabituelle sur le site de Rihanna : qu’une marque aussi grand public propose des sous-vêtements parfaitement commun du côté de griffes de niche habituées à cibler un public gay, ou de voir des hommes ainsi objectifiés par une direction artistique reprenant beaucoup de codes du male gaze pour le mainstream ?

Crédit photo de Une : Savage x Fenty.