La Saint-Valentin façon Rihanna ? Un hymne à l’amour de soi en lingerie Savage x Fenty

L’héroïne nationale de la Barbade, Rihanna Fenty, vient de dévoiler sa collection de lingerie Savage x Fenty pour la Saint-Valentin avec une campagne sulfureuse, en forme d’hymne à l’amour de soi (et pourquoi pas à plusieurs).

Outre les rumeurs d’un album R9 qui ne vient jamais et de grossesse au moindre vêtement moulant, Rihanna sait bel et bien confirmer une chose : la puissance de son empire Fenty en beauté et en lingerie. Pour promouvoir la sortie de nouveaux sous-vêtements autour de la Saint-Valentin, voilà que la nouvelle héroïne nationale de la Barbade sort une campagne forte en amour propre, le plus beau des sex-appeal, baptisé Love on the Edge (et oui, c’est sans doute un jeu de mot avec sa chanson Love on the Brain).

Rihanna fait de la Saint-Valentin un hymne à l’amour de soi avec Savage x Fenty

Avec des légendes bien senties pour accompagner les clichés dévoilés sur Instagram et Twitter le 17 janvier 2022, Rihanna subvertit la tradition implicite de la lingerie rouge pour la Saint-Valentin.

Rihanna et ses amours pour la Saint-Valentin. © Savage x Fenty.

À la place d’un shooting à l’atmosphère ultra-romantique pour la fête des amoureux et amoureuses, la chanteuse a plutôt opté pour une ambiance plus punk et débridé, et appelle à s’aimer soi-même, notamment en détournant un fameux poème cliché (« Roses are red, violets are blue ») :

« Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, c’est le moment de se glisser dans quelque chose de sexy. De la part de : vous. Pour : vous. »

Rihanna porte notamment une perruque noire ornée de rayures horizontales rouges, un body vermillon à la poitrine ornée de laçage façon bondage et la partie culotte en dentelle, accompagné de collants en résille tout aussi écarlate.

Et pour l’occasion de la Saint-Valentin, les deux marques de Rihanna, Savage x Fenty côté lingerie et Fenty Beauty côté cosmétique, s’allient pour proposer une coloration exclusive de brillant à lèvres : Gloss Bomb Heat dans la teinte inédite Lavender Savage, vendu sur le site de sous-vêtement. Vivement une collab’ avec Fenty Music, quand même…

“Who are you wearing?"

"Me." – @rihanna



Keep it in the fam with our FIRST EVER @fentybeauty collab ♥️



Get the iconic Gloss Bomb Heat in our Xclusive shade: Lavender Savage (out soon).#UXTRA #XXSAVAGEX #SavageXFentyBeauty pic.twitter.com/bWSwPjcZPW — Savage X Fenty by Rihanna (@SavageXFenty) January 17, 2022

De la lingerie pour tous les genres sur Savage x Fenty

Sur le site de Savage x Fenty, qui invite à « être son propre cupidon », cela peut faire plaisir de trouver des morphologies et expressions de genre différentes présenter de la lingerie ornée notamment de petits coeurs à l’occasion de la Saint-Valentin. Signe que ces messieurs aussi peuvent faire des efforts côté sous-vêtement pour se montrer sexy ce jour-là… et tous les autres d’ailleurs.

Crédit photo de Une : Savage x Fenty.