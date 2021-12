Zendaya, Rihanna… Top subjectif des célébrités les mieux sapées de l’année 2021

Zendaya, Rihanna, Zoë Kravitz, Gemma Chan, Selma Blair, Yseult, ou encore Diane Keaton ont marqué 2021 par leur style puissant et audacieux. Best of.

Puisque l’année 2021 touche à sa fin, c’est l’heure de faire les bilans. En matière de style, c’est particulièrement subjectif, et les icônes des uns ne seront pas forcément celle des autres. Alors j’assume mon point de vue totalement situé pour vous partager les stars féminines dont le style m’a particulièrement marqué cette année. Et ce n’est évidemment pas un classement, puisque tous les styles se valent, surtout quand ils reflètent votre personnalité.

Zendaya et ses jeux de jambes

Peut-on vraiment parler de style en 2021 sans parler de Zendaya ? C’est sans doute l’actrice la plus incontournable de l’année, entre sa série Euphoria, les blockbusters Spider-Man: No Way Home et Dune, mais aussi le drame en noir et blanc Malcolm & Marie, et le film d’animation Space Jam – Nouvelle Ère. Ça fait beaucoup d’occasions de promo où venir sapée comme jamais, et Zendaya nous a clairement régalé. Impossible de choisir juste une tenue, mais on retient certains traits récurrents : les robes hautement fendues pour donner de la jambe de façon dramatique, les jeux de transparence et de nude, et les couleurs vives pour réveiller l’assistance.

Rihanna ou l’assurance comme meilleur accessoire

Ce que porte Rihanna est-il beau ou est-ce la chanteuse qui rend tout ce qu’elle arbore sublime ? Telle est la question que je me pose face à ses looks toujours plus improbables et qu’elle rend pourtant tout à fait potable, voire hautement désirable. Les bobs en moumoute ? Risqués sur le papier, stylés sur elle. La parka XXLongue à porter en guise de robe ? Impensable dans l’idée, et pourtant elle ose le concept au Met Gala 2021. Le jogging sous un jean complètement déchiré ? Donnez-lui et elle va faire que çaWork, work, work, work. Bref, la chanteuse barbadienne, fraîchement nommée héroïne nationale par le gouvernement de son île natale, nous rappelle que le style n’est qu’une question de point de vue, et que l’assurance reste le meilleur des accessoires.

Diane Keaton ou l’art de contrebalancer les volumes

Le style n’a pas d’âge et l’actrice, réalisatrice et productrice étatsunienne de 75 ans Diane Keaton le prouve à merveille. Même pas sur les tapis rouges, mais bel et bien dans la vie de tous les jours, où elle illustre avec brio tout le cachet que peut apporter à l’allure les contrastes de volumes : un pantalon large avec un haut étroit ou du volume au buste contrebalancé par un bas seconde-peau.

We don’t talk about Diane Keaton’s style enough. And it needs to be rectified immediately. pic.twitter.com/WcWFsyLLWx — . (@boho_sweets) December 22, 2021

Diane Keaton Street Style – Brentwood pic.twitter.com/iVgdktnkWi — Celerity World (@WorldCelerity) February 26, 2021

Zoë Kravitz ou le minimalisme décontracté

Ok, avoir des parents riches et célèbres gâtés par la génétique, et être mince et valide, contribuent sûrement à ce que Zoë Kravitz puisse avoir l’air hyper bien habillée même en simple débardeur, jean et baskets. Toujours est-il qu’elle nous rappelle que les stars sont des humains comme les autres, en s’habillant aussi sobrement au quotidien, et qu’il n’y a pas besoin d’en faire des caisses. Bref, le minimalisme décontracté de son allure donne clairement envie d’arrêter de se prendre la tête, et de se contenter de bons basiques bien coupés et unis, sans motifs, ni fioritures, pour la vie de tous les jours, si ça nous fait envie. On ne manquera pas de style pour autant. Surtout si on porte constamment des lunettes de soleil en guise de supplément de dégaine, comme le fait si bien Zoë Kravitz.

zoë kravitz out in nyc pic.twitter.com/hJULMfdrSf — best of zoë kravitz (@zoearchive) September 3, 2021

zoë kravitz out in nyc pic.twitter.com/JNdVpR2yUN — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 28, 2021

zoë kravitz out in central park pic.twitter.com/gbThVvJdMt — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 27, 2021

zoë kravitz and channing tatum out in nyc pic.twitter.com/47QdhyVv0S — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 20, 2021

zoë kravitz out in nyc pic.twitter.com/DxzNz7rPfZ — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 12, 2021

zoë kravitz attending a zola screening pic.twitter.com/mgHu8DGRlx — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 7, 2021

Yseult ou le pouvoir de la silhouette

Qui a dit qu’il fallait faire moins d’une taille 36 pour porter un maxi-trench fluide longueur chevilles en guise de robes ? Ou une combinaison intégrale toute en transparence ? Ou même une mini-robe blazer blanche cintrée à la taille d’une ceinture corset ? Certainement pas la chanteuse Yseult qui arbore tout ce qu’elle veut avec brio.

Amanda Gorman ou la chromathérapie

Depuis qu’elle a récité son poème The Hill We Climb lors de la cérémonie d’investiture du président Joe Biden en 2021, l’autrice Amanda Gorman a su graver son image dans la rétine des États-Unis et bien au-delà. Notamment grâce à son choix de tenue presque toujours monochrome et de couleurs vives, afin d’apparaître comme un coup de stabilo au milieu de foules souvent vêtus de nuances de gris. Une technique de communication politique bien connue et pratiquée par Angela Merkel et la reine d’Angleterre, qu’Amanda Gorman érige au rang de chromathérapie salvatrice.

Selma Blair ou l’évidence du vestiaire tailleur

L’actrice américaine Selma Blair a le don pour tout défoncer sur le tapis rouge, autant par son charisme que par son style. Celui-ci tourne beaucoup autour du vestiaire tailleur : elle adore porter des chemises, des blazers, et des pantalons de costume, histoire d’avoir l’air puissante sans se prendre la tête ni les pieds dans trop de froufrous.

Tracee Ellis Ross ou l’importance de s’amuser avec puissance

L’actrice, réalisatrice, productrice et animatrice de 49 ans Tracee Ellis Ross semble mener mille vies en une, et ce toujours avec style. D’autant plus qu’elle a clairement l’air de s’éclater à chacune de ses apparitions sur Instagram, les tapis rouges ou plus largement dans les médias. Alors certes, son look extravagant n’est peut-être pas à la portée de toutes les bourses, ni de tous les métiers (difficiles de se ramener au bureau au total look plumes, encore plus de prendre le métro sans battre de l’aile), mais il a clairement de quoi nous inspirer.

Gemma Chan et les mini-robes bijoux

L’actrice et mannequin britannique âgée de 39 ans Gemma Chan cultive un style coloré et féminin et un grand amour pour les mini-robes claires et/ou colorées qui mettent en valeur ses jambes et ses épaules souvent dénudées. Même si on ne foule pas tous les jours des tapis rouges comme elle, on retient l’idée pour des soirées habillées ou des grandes cérémonies.

Et vous ? Qui sont les stars dont le style vous a particulièrement marqué cette année ? Qui va se révéler en 2022 selon vous ? Je vous attends en commentaire.

À lire aussi : TikTok prédit les tendances mode de 2022 : Space Age, survivalisme, et… ballerines

Crédit photo de Une : captures d’écran Instagram et Twitter.