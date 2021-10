Sexe Intentions mérite-t-il de devenir une série ? On ne sait pas, mais ça arrive quand même !

Sexe Intentions, c’est le gros succès de 1999, qui s’est vite hissé au rang des teen-movies cultes en dépit de ses mauvaises critiques. Après une adaptation en série avortée, en voilà une nouvelle qui devrait bel et bien voir le jour.

Il y a des succès qu’on ne s’explique pas. Sexe Intentions en fait absolument partie.

Mais qu’on comprenne ou pas, c’est pareil : non contente d’avoir déjà monopolisé les discussions adolescentes en 1999, cette intrigue (un peu tirée par les cheveux) adaptée des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos remettra le couvert tout bientôt !

Sexe Intentions, du film à la série

On joue les mauvaises langues, mais on doit avouer que lorsqu’on avait 16 ans, on a pas mal fantasmé sur l’histoire de Sexe Intentions, dont les rouages sont pourtant toxiques à souhait.

Il faut dire qu’elle était bien sulfureuse, cette adaptation moderne des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, qui nous présentait Kathryn Merteuil, une meuf malintentionnée qui chargeait son pote sadique — Sebastian Valmont — de séduire la vertueuse Annette Hargrove, dont les régulières déclarations sur les bienfaits de la virginité étaient des agressions permanentes au système de pensée de Kathryn…

Ce qui n’était qu’un pari se transformait finalement en histoire d’amour au moment où Sebastian se rendait compte qu’il en pinçait pour sa victime.

Sexe Intentions, un projet IMDb TV

Au vu du succès de ce film porté par Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe, Reese Witherspoon et Selma Blair, il n’est pas étonnant que les plateformes de streaming veuillent se tailler une part du gâteau !

Ainsi, en 2016, le projet d’une série avait été esquissé par la chaîne NBC, avant d’être abandonné pour des raisons méconnues.

Cette année, c’est la plateforme IMDb TV, détenue par Amazon, qui se lance le défi d’adapter Sexe Intentions, sous l’égide des scénaristes Phoebe Fisher (productrice d’Euphoria) et Sara Goodman (scénariste de Gossip Girl et Preacher).

Une nouvelle mouture qui devrait taper un cran au-dessus du film en transformant le personnage d’Annette Hargrove en fille du Président des États-Unis, si l’on en croit le site américain Deadline. Rien que ça !

Pour l’heure, aucune date de sortie ni aucun casting n’ont été annoncés, mais on garde l’œil bien ouvert et on vous tient au courant dès qu’on en sait plus.

