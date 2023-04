Arrêtez tout : Twilight va être adapté en série, et on ne sait pas quoi en penser

La saga aux dents longues qui a marqué les années 2010 pourrait revenir sous forme de série, diffusée sur une plateforme de streaming.

Il y a visiblement une mode qui se lance, mais ce n’est pas forcément une bonne chose. Après le spin off du Seigneur des Anneaux, et, plus récemment, l’annonce du reboot de Harry Potter en série, ça pourrait être maintenant au tour à la saga qui adore glorifier les relations toxiques : Twilight.

Twilight : une série en préparation

Les infos, concernant l’hypothétique reboot des films de vampires qui brillent au soleil, sortent au compte-gouttes. D’après The Hollywood Reporter, Lionsgate Television, qui contrôle les droits de la franchise, voudrait redonner vie aux livres de Stephenie Meyer sous la forme d’une série, destinée ensuite à une plateforme de streaming, même si le nom de cette dernière n’a pas encore été révélé.

L’autrice mormone des livres à succès devrait être impliquée dans cette nouvelle adaptation, alors que le casting ainsi que les variantes du scénario, qui pourrait être sous le contrôle de Sinead Daly (Tell Me Lies, The Walking Dead : World Beyond) sont encore totalement inconnus.

Va-t-on pouvoir assister à un Twilight 2.0, qui ne glorifie pas les relations toxiques et la violence masculine ? Il y a peu d’espoir, mais laissons-leur une chance.