Notre guide des séries de la rentrée va guérir votre coup de blues post-vacances

Les cocotiers, tout ça, c’est fini ! Du moins pour cet été. Si cette nouvelle vous désespère, consolez-vous, il vous reste au moins votre écran de télé. Voilà d’ailleurs les séries de la rentrée, pour votre plus grand (et désormais seul) bonheur.

Nous aussi on aurait préféré continuer à se cramer le cul en Andalousie en ignorant les anti-vaccins et en descendant davantage de bières glacées que de canyons (comme on avait dit qu’on ferait). Mais le monde est ainsi fait qu’il est manifestement requis de travailler de temps en temps, à notre grand regret.

Notre liste des meilleures séries de la rentrée 2021

Eh oui, le retour au bureau, c’est pour maintenant. Mais qui dit rentrée dit aussi retrouvailles avec nos bons vieux copains : Netflix, Apple TV+, Prime Video, OCS et Tutti Quanti. Alors on essuie nos larmes, on met nos lunettes anti-lumière bleue et on se cale devant les meilleurs programmes de septembre 2021.

Les séries Netflix de la rentrée 2021

La Casa de Papel, saison 5, partie 1, disponible sur Netflix

Eh oui, ils sont encore là, au grand dam de vos soirées déguisées où au moins un connard se pointe irrémédiablement en combinaison rouge et masque de Dali. Mais outre cet inconvenant détail, on mentirait si l’on écrivait ne pas s’être réjouie du retour de nos héros aux noms de villes sur Netflix.

Dans la première partie de cette 5ème saison de La Casa de Papel, rien n’a jamais été plus compliqué pour nos cambrioleurs leadés par El Professor, qui devront affronter le deuil, le chantage, des otages en fuite, la tromperie, etc. Enfin comme d’hab quoi.

Pour l’heure, seule la première partie de cette saison est en ligne sur la plateforme de streaming, et il faudra attendre le 3 décembre pour en voir la suite.

Sex Education, saison 3, le 17 septembre sur Netflix

On avait presque oublié Sex Education, qui pourtant figure parmi les séries qu’on a préférées ces dernières années pour son progressisme, ses velléités didactiques et la diversité de son casting.

Oui mais voilà, entre la seconde et la troisième saison, un an et demi s’est écoulé. Bonne surprise alors que celle de retrouver bientôt Otis (Asa Butterfield) et ses potes pour de nouvelles explorations sexuelles et humaines, dès le 17 septembre sur Netflix.

Vous pourrez aussi voir tous ces autres programmes, à la rentrée, sur Netflix :

Chicago Fire (Saisons 1 à 4) – le 01/09

Supergirl (saison 5) – le 01/09

Flash (Saison 6) – le 01/09

Queer Force – le 02/09

Into the night (Saison 2) – le 08/09

Lucifer (Saison Finale) – le 10/09

Sex Education (Saison 3) – le 17/09

Dear White People (Volume 4) – le 22/09

Jaguar – le 22/09

Hospital Playlist (Saison 2) – le 23/09

Blood & Water (Saison 2) – le 24/09

Braqueurs, la série – le 24/09

Sermons de minuit – le 24/09

Les séries Prime Video de la rentrée 2021

Vous le savez désormais, il n’y a pas que Netflix dans la vie. Il y a même beaucoup d’autres plateformes désormais, sinon, comment allez-vous dépenser tout votre argent ? Voici celles qui devraient vous tenir compagnie pendant vos prochaines soirées de septembre en solitaire.

The Pursuit of Love, d’ores et déjà disponible sur Prime Vidéo

Créée par une femme (Emily Mortimer), portée par des femmes (Lily James, Emily Beecham), le tout adaptée du bouquin d’une femme (Nancy Mitford), la série The Pursuit of Love a déjà trois arguments en sa faveur pour nous faire cliquer.

Sortie le 1er septembre sur Prime Video, ce programme en seulement 3 épisodes esquisse les pérégrinations amoureuses de Lisa Radlett, dans l’entre-deux guerres. Une sorte de fresque amoureuse et historique qui mérite toute votre attention.

I Know What You Did Last Summer, le 15 octobre sur Prime Video

Adaptation du slasher de 1997 — qui a sans doute joué pour beaucoup dans le nombre de roulages de pelles dans les cinémas cette année là — cette série créée par Sara Goodman nous fait un peu flipper.

Pour la simple et bonne raison qu’elles sont rares, les adaptations de films d’horreur cultes en séries à faire dans la qualité. Mais on laisse à ce nouveau programme le bénéfice du doute.

Vous pourrez aussi voir tous ces autres programmes, à la rentrée, sur Prime Video :

Doctor Who (saisons 1 à 4), le 2/09

Castle (l’intégrale), le 6/09

PSG Ô Ville lumière : 50 ans de légende (saison 2), le 10/09

Rafa Nadal Academy (saison 1), le 17/09

Goliath (saison 4), le 24/09

Supernatural (saison finale), le 27 /09

Les séries Apple TV+ de la rentrée 2021

Trop souvent boudée en nos terres, ou en tout cas négligée comparée à certains de ses concurrents, Apple TV+ n’est pourtant pas en reste en terme de très belles productions !

Foundation, le 24 septembre 2021 sur Apple TV+

Lourd programme que celui entamé par le réalisateur et showrunner spécialisé dans la SF David S. Goyer, qui s’est attaqué à la création de Foundation. Ce titre vous semble familier ? C’est sans doute qu’il regroupe les 5 nouvelles littéraires les plus adulées par les geeks de toute la planète !

Recoupées sous la forme d’un livre qui compose le premier volet du Cycle de Fondation d’Isaac Asimov, Foundation est un monument, qui explore la vie d’exilés découvrant que le seul moyen de sauver l’Empire galactique de la destruction est de le défier. Tout un programme, on vous l’avait dit.

Invasion, le 22 octobre sur Apple TV+

La seule affiche de ce programme de science-fiction suffit à nous convaincre de lui confier quelques heures de notre temps en octobre prochain.

Invasion, portée par un casting de haute volée (Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani) n’a rien de particulièrement original, puisqu’elle propose un monde en proie à des extraterrestres mal-intentionnés, mais on est toujours friande de fictions sur les méchants Aliens.

Vous pourrez aussi voir tous ces autres programmes, à la rentrée, sur Apple TV+ :

The Morning Show, saison 2, le 17/09

Doug, le robot curieux, saison 2, le 17/09

Les séries OCS de la rentrée 2021

Elle est là notre plateforme chouchoute ! Souvent dégoteuse de programmes pointus, elle promet cette années encore de beaux contenus.

Jeune et Golri, déjà disponible sur OCS

D’ores et déjà mise en ligne sur OCS, Jeune et Golri, d’Agnès Hurstel, Léa Doménach et Victor Saint Macary, a ceci de déjà rafraîchissante qu’elle est française.

Sous la houlette d’Agnès Hurstel, qu’on connaissait surtout pour ses chroniques sans langue de bois sur France Inter, le cast du programme, dont Marie Papillon, Jonathan Lambert et Jehanne Pasquet, joue pour beaucoup dans l’intérêt du programme. Jeune et Golri c’est frais, amusant et bien de son temps.

Scenes From a Marriage, le 13 septembre sur OCS

Ce sont parfois les thèmes les plus simples qui font les plus grands divertissements. On avait eu tout le loisir de le constater en 2019 devant Marriage Story et au vu de la bande-annonce de Scenes From a Marriage, on est persuadée que cette création de Hagai Levi (qui avait co-réalisé et co-produit le sublime The Affair) assiéra notre théorie.

Celle qui se vend comme « une histoire d’amour à travers le temps » propose une revisite de la série d’Ingmar Bergman des années 70, avec un coup de frais et surtout un casting de premier choix : Jessica Chastain et Oscar Isaac. Difficile de ne pas céder à leur (triste) chant des sirènes.

Vous pourrez aussi voir tous ces autres programmes, à la rentrée, sur OCS :

Missions, saison 2, le 5/09

The Deuce, saison 3, le 10/09

Room 104, saison 3, le 14 septembre

Les séries Disney+ de la rentrée 2021

Disney+, la plateforme d’abord lancée aux États-Unis le 12 novembre 2019 avant d’arriver sur nos terres est vite devenue très présente dans le paysage des plateformes de streaming et propose des tonnes de contenus chaque année.

Docteure Doogie, le 8 septembre 2021

Série davantage estampillée « ados » que celles citées ci-dessus, Docteure Doogie a tous les apparats classiques des bons vieux programmes Disney.

En effet, son héroïne est une ado souriante dont le destin est hors du commun. Cette ado s’appelle Doogie Kealoha et elle est déjà docteur à l’âge de 16 ans, à Hawaii. Elle doit à la fois faire face aux difficultés du métier et aux préoccupations classiques de son âge.

Star Wars : Visions, le 22 septembre 2021

Audacieux, Star Wars : Visions est une série anthologique qui verra plusieurs studios d’animation japonais revisiter la célèbre saga à travers des courts-métrages originaux et inédits. Un contenu assez pointu, en somme, qui ravira sans doute les aficionados de la franchise.

Vous pourrez aussi voir tous ces autres programmes, à la rentrée, sur Disney+ :

Modern Family, saison 9 à 11, le 1/09

Private Practice, saison 1 à 6, le 1/09

American Horror Stories, le 8/09

The resident, saison 3, le 22/09

Dollhouse, saison 1 et 2, le 27/09

Les séries Canal+ de la rentrée 2021

Canal+, toujours dans nos petits papiers, proposent en ce début d’année scolaire des programmes forts et attendus par toute la planète sériephile.

Shadowplay, disponible sur MyCanal

D’abord présenté à CanneSéries en 2020, ce show grandiloquent, produit du Canada, de l’Allemagne et de la France, se déroule au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Un policier américain, Max McLaughlin, débarque dans Berlin-Ouest détruit par les bombes ennemies, où règnent le vol, le viol, et la famine, pour aider à la création d’un « commissariat » de Police essentiellement tenu par des femmes.

Dans ce Berlin sans foi ni lois encore secoué par des années de guerre, les vies sont fragiles, la violence permanente. Accompagné de l’énergique et courageuse Elsie Garten, ancienne professeur de sémiotique reconvertie en cheffe de police, Max affronte chaque jour l’âpreté d’une ville qui porte encore les stigmates de l’horreur…

On the Verge, déjà disponible sur MyCanal

Créée par Julie Delpy, On the Verge (à ne pas confondre avec l’excellent podcast sur les sexualités masculines) est une création originale Canal+. Elle analyse le Los Angeles pré-Covid de quatre amies en pleine « crise de la quarantaine » qui tentent de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle.

Moyennement palpitant sur le papier, ce programme dont on a vu le premier épisode s’avère beaucoup plus digeste à l’écran, ce. qui n’est pas étonnant quand on connait les talents de Julie Delpy, déjà grande reine du cinéma.

Vous pourrez aussi voir tous ces autres programmes, à la rentrée, sur Canal+ :

What We Do In The Shadows, saison 3, le 3/09

Hannibal, saison 1, à 3, le 06/09

Validé, saison 2, à la rentrée (date inconnue)

La série Salto de la rentrée 2021

Elle n’a pas pu vous échapper : cette nouvelle venue dans les plateformes de streaming est… Française. Déjà une bonne raison de s’y abonner sans plus tarder. L’autre bonne raison, c’est qu’elle accueille, en plus d’un gros catalogue télé, quelques créations originales de qualité.

Germinal, disponible sur Salto

Vous avez eu des frissons rien qu’à la lecture de ce titre ? Rien de plus normal, vous en avez déjà trop soupé de Germinal, en cours de litté. Et nous aussi ! Ce qui ne nous empêchera pas d’essayer de revenir sur nos a priori en regardant cette nouvelle adaptation du treizième roman de la série des Rougon-Macquart de Zola en série, portée par Louis Peres, Thierry Godard et Alix Poisson.

Pour rappel, Germinal, c’est l’histoire d’Etienne Lantier, l’instigateur d’une grève à l’encontre de la Compagnie des Mines qui a décrété la baisse du salaire des miniers dont les conditions de travail sont déjà atroces.

Si vous aviez peur de vous emmerder cette rentrée, vous voilà sans doute rassurée ! Vous avez désormais une TONNE de contenus à ingérer pour oublier que l’été, c’est dans 10 mois.

