En quête de vacances écolos ? GreenPeace publie un guide de voyage responsable gratuit

En panne d’inspiration pour des vacances ? Alors que la planète brûle, autant partir en ayant conscience de l’impact écologique que cela peut représenter. Plutôt que de culpabiliser les gens, Greenpeace propose un guide éclairant, accessible et pratique d’idées de destinations écolos.

La planète n’a pas fini de brûler, mais on ne peut pas s’arrêter de vivre pour autant. Même si l’on pourrait vouloir cesser de respirer de peur de dégager du CO2, culpabiliser peut s’avérer contre-productif. En plus d’inciter à une action collective de la part des institutions et entreprises les plus polluantes, on peut aussi vouloir agir à son échelle individuelle. Y compris du côté de ses petits et grands plaisirs comme les vacances.

Ça, Greenpeace France l’a bien compris puisque l’association vient d’éditer un guide de voyage responsable.

Greenpeace édite un guide de voyage écolo pratique et sans culpabilité

L’organisation non gouvernementale internationale de protection de l’environnement fondée en 1971 et présente dans plus de 55 pays à travers le monde l’envoie gratuitement par mail sur simple demande via son site. Le guide s’ouvre ainsi :

« Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, nous devrions émettre moins de trois tonnes de CO2 par an et par personne d’ici 2030 selon le PNUE.

Or l’avion est tellement polluant que l’on peut dépasser cette limite avec un seul voyage… Dans ce guide, partez à la découverte de destinations à quelques pas de chez vous, pour un weekend prolongé, ou à l’autre bout de l’Europe, pour de longues vacances bien méritées… Se détendre à la plage ou faire une virée dans une capitale européenne tout en protégeant le climat, c’est possible. Mais ce n’est pas toujours facile de savoir où partir… et surtout comment. »

Quel mode de transport pollue le plus par passager ? Greenpeace répond dans son guide de vacances écolos.

Le guide égraine ainsi plusieurs conseils tout au long de ses pages optimisées pour être lues depuis un petit écran de smartphone, ce qui s’avère très pratique. On y trouve aussi des informations et chiffres clés pour mieux visualiser et comprendre combien l’avion pollue beaucoup plus que la voiture, l’autocar, ou le train.

14 idées de destinations écolos le temps d’un week-end à 1 semaine

Concrètement, on y trouve 14 idées de destinations pour quelques jours à 1 semaine pour des vacances écolos depuis la France hexagonale, avec des conseils pratiques et écolos pour s’y rendre, ainsi que des inspirations d’activités :

Bruges La Forêt-Noire Amsterdam Barcelone Vienne Les îles anglo-normandes Les volcans d’Auvergne La vallée d’Ossau La vallée des Merveilles La presqu’île de Crozon Cologne Saint-Sébastien et Bilbao Les Vosges Londres

Bruges, une destination tentante pour un week-end, selon Greenpeace.

16 idées de destinations pour des vacances écolos de deux semaines

Puis 16 idées de destinations de destinations pour des vacances de deux semaines, toujours avec des conseils pratiques et écolos pour s’y rendre, ainsi que des suggestions d’activités :

La Sardaigne La Lombardie Le Tyrol Les Highlands Les Baléares Les Cornouailles La Slovénie Le chemin de Stevenson L’Andalousie L’Irlande… jusqu’au Connemara Les îles Wadden Les Alpes suisses Les Asturies La côte ligure et l’île d’Elbe La Bavière Les îles danoises

11 idées de destinations de vacances écolos de 3 semaines voire plus

Et enfin 11 idées de destinations pour des vacances de 3 semaines et plus clôturent le guide édité par Greenpeace France :

Les Pouilles et le Basilicate La «perle des Balkans » Corfou et les îles ioniennes Istanbul Escapade en mer Baltique À la découverte des fjords De Biarritz à Lisbonne La Corse en voilier De Rome à Tunis Transylvanie Du Rif au Sahara

Et si on partait en périple des Pouilles au Basilicate, suggère Greenpeace pour des vacances de 3 semaines ?

Bref, c’est un guide inspirant, informatif, déculpabilisant tout en étant réaliste et surtout pratique. Ce que demande le peuple, concrètement. Alors, si vous êtes concernées, bonnes vacances !

À lire aussi : En vacances, les femmes s’occupent de tout et les hommes… conduisent !

Crédit photo de Une : pexels-brady-knoll-2889491