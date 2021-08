Dear White People saison 4 sera une comédie musicale, et on peut dire que ça ne convainc pas

Dear White People revient le 22 septembre 2021 pour une quatrième et ultime saison, annoncée par Netflix comme… une comédie musicale. Entre surprise et curiosité, les réactions des spectateurs sont partagées.

Dear White People, c’est bientôt fini ! Un dernier tour et puis s’en va… sauf que celui-ci, à la surprise générale, se fera en musique. La plateforme Netflix a en effet annoncé que la quatrième saison du show sera « un événement musical inspiré par l’afrofuturisme et les années 90 ».

Un court trailer est également venu accompagner cette annonce, confirmant — si on en doutait — que oui, on retrouvera une nouvelle fois dans cette saison 4 Samantha White, Coco, Joëlle, et les autres.

Des fans de Dear White People… surpris

Depuis 2017, Dear White People décortique le racisme structurel à travers les aventures d’étudiants et étudiantes afro-américaines qui gèrent à leur manière les injonctions et les discriminations subies par les personnes noires au sein d’un campus américain.

La série s’est démarquée par son instantanéité, sa manière de s’emparer sans trembler des sujets très contemporains comme le blackface (le fait de se peindre le visage pour « imiter » la peau d’une personne noire) ou encore le traumatisme des violences policières.

Perçu comme suranné, le style comédie musicale s’adaptera-t-il à Dear White People ? On pense à un autre essai récent, le film Been So Long, qui malgré la présence au casting de Michaela Coel — notre chouchoute — n’avait pas connu un énorme succès, alors qu’il ne comporte que quelques scènes chantées.

Pour certains et certaines fans, la perspective d’une quatrième saison musicale de Dear White People tombe donc comme un cheveu sur la soupe (un exemple parmi tant d’autres ici). Nombre de spectateurs ont considéré cette annonce comme opportuniste — une tentative de relancer le show après deux longues années de pause.

La troisième saison avait par ailleurs reçu un accueil mitigé en faisant un pas de côté sur l’intrigue menée par le personnage de Sam, qui milite contre le racisme au sein de l’université. Elle y abordait longuement la question du traumatisme à travers le personnage de Reggie et celle du burn-out militant.

Un final audacieux pour une série audacieuse?

On est cependant en droit d’espérer que la quatrième saison de Dear White People saura clôturer en beauté une fiction exigeante.

Depuis son premier volume, la série a été marquée au fer rouge par ses partis pris cinématographiques, en premier lieu sa capacité à briser « le quatrième mur », une technique théâtrale qui consiste à s’adresser directement aux spectateurs, signifiant ainsi le fait que les personnages savent qu’ils interagissent dans une fiction. De quoi insuffler une dose nécessaire de modernité dans la comédie musicale ?

Ici, on est pleines d’espoir en tout cas.

