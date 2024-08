Frigo : quels aliments faut-il absolument couvrir ?

Si le frigo est un super-outil pour conserver ses aliments, nombre d’entre eux demandent d’être couverts pour être bien conservés. Car le froid lui seul ne suffit pas à faire le job.

Nous sommes encore trop nombreux à considérer aujourd’hui qu’une fois l’aliment placé dans le réfrigérateur, il est dans des conditions optimales de conservation. Grossière erreur, car ils restent alors à l’air libre et peuvent se dégrader rapidement. Zoom sur les meilleurs moyens de conserver vos aliments au frigo.

Les restes de repas

Les cuisses de poulet qui restent du repas du dimanche doivent être absolument couvertes avant d’aller au réfrigérateur. En les emballant, vous garantissez une conservation optimale et plus longue qui peut aller jusqu’à 5 jours ! Car en ouvrant votre frigo, de l’air chaud pénètre et forme des gouttelettes sur les aliments, source de contamination. Pour éviter cela, protègez vos restes de repas.

Les boîtes de conserve

On aurait tendance à laisser ses petits pois dans leur boîte métallique robuste, mais c’est une mauvaise idée. Les boîtes de conserve empêchent la bonne circulation de l’air et surtout le fer risque de contaminer les aliments.

Les briques ouvertes

Que ce soit une soupe ou du lait, ne laissez jamais au frigo les briques ouvertes. Au contact de l’humidité formée par le frigo, le carton la brique risque de s’altérer et modifier le goût de l’aliment. Les aliments en brique doivent se consommer dans les 48 h une fois ouverts.

Les sauces en verrine

Ne posez pas la sauce en verrine telle dans le frigo, emballez-la avant de la poser dans le frigo. Elle sera mieux protégée et vous pourrez la réutiliser.

Les fruits et légumes

Les fruits et légumes ne se conservent pas forcément au frigo toutefois, placez les dans des boîtes hermétiques par catégorie pour éviter les contaminations croisées. On met les carottes avec les carottes. Attention aux pommes qui dégagent de l’éthylène, faisant mûrir les fruits autour.

Le citron entamé

Le demi citron doit être emballé dans de cellophane pour être mieux conservé.