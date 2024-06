Cette chose qu’il faut absolument faire chez soi avant de partir en vacances, selon une étude

Dans une étude américaine, 75% des personnes interrogées estiment qu’ils faut impérativement nettoyer son logement avant de partir en vacances, sous peine d’être stressés à leur retour.

En rentrant de vacances, vous détestez retrouver votre domicile plein de crasse et de poussière ? Vous n’êtes pas les seuls. Selon une enquête menée par la société d’études de marché Talker Research, trois Américains sur quatre déclarent devoir absolument nettoyer leur domicile avant de partir en vacances d’été. Et vous ? Plutôt team on laisse la maison en bazar ? ou on nettoie tout pour partir détendus.

Retrouver un intérieur propre en rentrant de vacances

Cette enquête menée auprès de 2000 Américains, a examiné les habitudes de chacun avant les vacances, à l’approche de la saison estivale. Pour les trois quart d’entre eux, soit 75%, une chose est sûre : il est important de nettoyer leur maison avant de partir.

Un nettoyage qui commence plus de deux semaines avant le voyage. Ainsi, 77% des personnes interrogées concentre leur nettoyage sur la lessive, 66% se concentrent sur la vaisselle, tandis que 58% sur la propreté de leur salle de bain.

L’étude révèle également que 66 % des personnes interrogées sont tellement enthousiasmées par leur prochain voyage que cela les motive à faire le ménage avant de partir. Ainsi, la perspective d’un prochain voyage peut être une grande source de motivation pour inciter les gens à faire le ménage, car plus de de la moitié des sondés, soit 51%, « redoutent » l’idée de devoir nettoyer leur logement lorsqu’ils rentrent de longues vacances. Une bonne raison de s’y mettre avant de partir.

