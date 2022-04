3 recettes de smoothies de saison, parfaits pour le printemps

Quoi de mieux pour accueillir le printemps que de se remplir la panse avec des smoothies bien onctueux ?

Les oiseaux gazouillent, les feuilles repoussent, les allergies au pollen nous font ressembler à des lapins qui ont la myxomatose… Pas de doute, le printemps est là ! Et les recettes fraiches et pleines de vitamines débarquent elles aussi, youpi !

Nous avons décidé de vous partager nos recettes préférées de smoothies basiques avec des fruits (et des légumes) de saison, et dont la localité est la plus proche de nous. Mais il est vrai que vous pourrez retrouver certains ingrédients, comme la banane par exemple, qui ne pousse pas franchement en Meurthe-et-Moselle. Si vous avez des alternatives, on est preneuses !

En attendant, bonne dégustation, et merci de bien nettoyer le blender après votre passage sinon ça colle.

La recette du smoothie fraises et rhubarbe

Cette recette est hyper simple et nécessite seulement trois ingrédients :

250 g de fraises

250 g de rhubarbe

10cl de lait (de vache, d’amande) ou un fromage blanc ou yaourt nature (végétal ou non)

La veille, nous vous conseillons de découper vos tiges de rhubarbe et de les saupoudrer de sucre, afin qu’elles virent toute l’acidité (ou du moins un peu). Le lendemain, vous pouvez ensuite tout découper en petits morceaux (et virer les queues des fraises, faut pas déconner), rajouter le lait ou le yaourt dans le mixer/blinder et hop, on mixe jusqu’à ce que ça soit tout lisse. Et c’est tout !

La recette du smoothie fraises bananes, le plus classique

Pour cette recette ultra simple et qui sent bon le retour du soleil, vous aurez besoin de :

250 ml de lait

250 ml de yaourt à la vanille

2 bananes mûres

375 g de fraises

5 feuilles de menthe

3 glaçons

Pour la préparation, comme d’habitude, vous enlevez les peaux des bananes (c’est mieux quand même, hein), et les queues des fraises. Vous coupez le tout en petits morceaux, vous rajoutez les laitages, la menthe et les glaçons et hop, on mixe, on mixe, on mixe. Et voilà !

La recette du smoothie bananes épinards

@du.nic sur Instagram

Alors oui ok, dis comme ça, ça peut sonner bizarre de mélanger des bananes et des épinards. Mais en vrai, c’est très bon et bourré de bonnes choses qui font du bien au corps ! Pour réaliser cette recette de la couleur de Shrek, vous aurez besoin de :

1 banane

100 g de pousses d’épinards

20 cl de lait de soja, de riz, d’avoine et de vache

20 g de gingembre frais

1 pomme, pour le côté un peu acidulé, mais ce n’est pas obligé

Mettez le tout au mixer, en râpant le gingembre ou en le coupant, en fonction de la puissance de votre machine. Rajoutez des glaçons si vous voulez que ça soit bien frais et hop, direct dans le gosier.

On a hâte de lire vos propres recettes, n’hésitez pas à nous les partager !

Crédit photo image de une : Lisa Fotios / Pexels

