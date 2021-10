Une trend pas très healthy gagne en puissance sur TikTok. Eh non, ce n’est pas le retour du masque à la cannelle, mais le coffee lemon challenge : boire un mélange café et citron « pour maigrir »…

La trend #coffeelemonchallenge est partout sur TikTok. Sa promesse ? Perdre du poids très rapidement en consommant quotidiennement (et parfois exclusivement) une boisson peu ragoûtante à base de café et de citron.

Sans trop de surprises, comme toutes les astuces minceur miracle, cette tendance est inefficace ET dangereuse pour la santé. Explications.

Les risques du coffee lemon, ce café au citron « minceur »

Les personnes faisant ce « challenge » utilisent du café qui se dissout directement dans de l’eau chaude et du jus de citron pressé — rien de très appétissant. Pire, elles remplacent une alimentation équilibrée par ce mélange, consommé à jeun.

Les vidéos de cette trend accumulent des millions de vues sur TikTok, même si ça a l’air vraiment immonde, et les utilisateurs de l’application disent avoir perdu beaucoup de kilos « grâce » à leur boisson.

Cependant, le compte de l’AFP Factuel a communiqué sur le sujet en tweetant :

Une "boisson miracle" pour maigrir, mêlant ☕ & 🍋 , a été partagée des milliers de fois sur TikTok



⚠️ Ce mélange n'a jamais démontré son efficacité scientifiquement & il peut même se révéler dangereux et initier des troubles alimentaires compulsifs https://t.co/zcIO7Ly1p4 #AFP pic.twitter.com/tOZdSq4nGJ — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) October 5, 2021

L’article de l’AFP qui alerte sur cette nouvelle trend a rassemblé des explications d’experts dont Pierre Dechelotte, président de la Société francophone de nutrition clinique et métabolique (SFNCM). Apparemment, cette boisson n’est pas du tout une solution efficace pour perdre du poids !

« Le café, qu’il soit chaud ou froid, n’a jamais fait perdre du poids. Il stimule le rythme cardiaque et fait dépenser un peu plus d’énergie. L’excès de café peut aussi entraîner des insomnies, voire aller jusqu’à des problèmes cardiaques. Quant au citron, il est riche en vitamine C et c’est un antioxydant, mais ça n’a jamais eu le moindre effet sur la perde de poids non plus. »

En plus de couper la faim, le mélange citron-café peut être agressif pour les muqueuses et mener, certes, à une perte de poids, mais c’est « du muscle et non du gras » selon Cécile Bétry, médecin et chercheuse en nutrition interrogée par l’AFP.

En résumé, les personnes suivant ce challenge sont dans un cercle vicieux de dénutrition, surtout lorsqu’elles jeûnent en ne consommant que leur étrange mixture.

À ce propos, Claire Carette, médecin-nutritionniste et diabétologue, alerte également sur les risques de dérive vers des troubles du comportement alimentaire, notamment chez les jeunes : s’affamer en espérant une perte de poids rapide n’est jamais bon pour la santé, ni physique ni mentale.

Un « docteur » de TikTok à fond sur le challenge

Un utilisateur TikTok en particulier semble très investi dans cet trend. Il s’appelle « Dr. » Benjamin William et à part se déguiser avec une veste blanche et un stéthoscope autour du cou, il ne fait pas grand chose.

Ses vidéos sont toujours les mêmes : on le voit sur la gauche de l’écran, et sur la droite, une vidéo d’une femme qui se montre en « avant/après » est affichée. Et bien sûr, le tout est lié aux « miracles » du café-citron.

Ce « docteur » n’a aucun lien vers un cabinet ou un numéro de téléphone… Juste 6 millions de likes et un émoji café à côté de son nom.

Oh, et aussi un lien. Qui renvoie vers ? Un e-shop de produits « minceur » à base de café, à partir de 17,25€ la boîte, avec un beau compte à rebours clignotant qui pousse à l’achat et une alerte « stock limité » visant à ne pas vous faire trop réfléchir avant de sortir la CB.

Combien gagne-t-il, ce « docteur » fan de café, pour ce petit lien et ces produits ? Impossible de le dire, mais probablement une belle somme…

Attention au coffee lemon challenge et autres pertes de poids express

L’AFP est le seul média à alerter sur ce challenge pour l’instant ; sur le reste du Web, il est relayé comme étant une vraie astuce pour perdre du poids.

Cette trend, comme beaucoup d’autres, est dangereuse, et sur TikTok, elle vise spécifiquement un public jeune. Deux raisons de dire bye bye au coffee lemon challenge.

Crédit photo : TikTok – Dr.benjaminwilliam