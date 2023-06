Pierre Dukan est un célèbre nutritionniste à l’origine d’un régime amaigrissant et surtout hyperprotéiné qui porte son nom. Très controversé, il accumule pourtant les millions de vues sur la plateforme TikTok. Et c’est un problème.

391k abonnés et près de 1,3 millions de « j’aime », voilà le palmarès impressionnant de la page TikTok de Pierre Dukan, le nutritionniste star dont les régimes hyperprotéiné (depuis très controversés) ont séduit les stars dans les années 2000. Certaines de ses vidéos culmineraient même à plus de 5 millions de vues. Mais en quoi est-ce un problème ?

« Ce serait très grave d’assister à une nouvelle vague de son régime »

La méthode Pierre Dukan est basée sur la consommation à volonté d’aliments riches en protéines comme la viande blanche, le poisson ou encore les oeufs. Le but ? Maigrir évidemment. Mais ce régime a finalement été largement décrié car les patients reprendraient très rapidement du poids après avoir retrouvé une alimentation traditionnelle. Autre fait troublant : certains d’entre eux auraient même développé, à la suite de ce régime, de graves troubles alimentaires…

Radié de l’ordre des médecins en 2014 (à sa demande et sans donner les raisons de cette décision), Pierre Dukan a fait face à plusieurs procédures disciplinaires. Il avait, entre autres, prescrit du Mediator, un médicament visant à traiter le diabète de type 2 à une patiente désireuse de perdre du poids. Pourtant, ce dernier n’a pas hésité à afficher le titre de « Médecin nutritionniste engagé » avant de le changer pour « Diplômé de l’Université de médecine de Paris » sur sa page TikTok. Une initiative discutable, après avoir été radié.

Pierre Dukan sur TikTok : un pouvoir de persuasion important face à une cible très jeune

« On est dans un discours très confusionnel » explique le docteur Claire Siret, présidente de la section santé publique du Conseil national de l’ordre des médecins. « Tout ce qu’il va faire au nom de cette fonction médicale sera considéré comme un exercice illégal de la médecine. »

Le retour de Pierre Dukan, sur une plateforme telle que TikTok, où le public est jeune et donc potentiellement plus facilement influençable est donc problématique. Pour Claire Siret, « par sa notoriété, il a un pouvoir de persuasion important ». Jean-Philippe Zermati, coauteur de « Mensonges, régime Dukan et balivernes » interrogé par La Depêche, est assez d’accord. Selon lui, Pierre Dukan « utilise des réseaux qui touchent peut-être une catégorie de personnes beaucoup plus jeunes qui n’ont pas connu cette vague (de régimes Dukan) et qui pourraient peut-être être séduits. Ça a été un tel désastre la première fois qu’effectivement, ce serait très grave d’assister à une nouvelle vague de son régime. »

Malgré cette polémique, Pierre Dukan continue de poster des vidéos sur TikTok tout en faisant l’apologie d’un tout nouveau régime baptisé ULTIME… Affaire à suivre.

