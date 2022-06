Boire du café réduit les risques de mortalité, réaffirme une étude

D’après une nouvelle étude, les personnes qui ont une consommation modérée et quotidienne de café auraient un risque de décès inférieur de 30% par rapport à celles qui n’en boivent pas du tout. Mais MODÉRÉE, on a dit !

Le café, c’est mauvais pour l’haleine d’après moi, mais bon pour la santé d’après la science qui le dit depuis longtemps. Mais comme toute chose, ce n’est valable que lorsqu’on en consomme avec modération.

Cette étude a suivi plus de 170.000 personnes sur 9 ans pour pointer les bienfaits du café

En effet, une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Annals of Internal Medicine, pointent les bienfaits du café pour éloigner une mort prématurée de causes naturelles :

« Un total de 171 616 participants (âge moyen, 55,6 ans) sans maladie cardiovasculaire (MCV) ou cancer étaient éligibles. Les données démographiques, de mode de vie et d’alimentation de base de la UK Biobank ont été utilisées, avec un suivi commençant en 2009 et se terminant en 2018. »

Au cours de ces années de suivies, les chercheuses et chercheurs ont enregistré 3177 décès, dont 1725 cancers et 628 liées à des maladies cardiovasculaires. En croisant ces données à d’autres informations autour de l’hygiène de vie, la consommation de café ou non, avec ou sans sucre et édulcorant, il en résulte des estimations éclairantes autour de la mortalité.

Le café a-t-il le pouvoir de repousser la mort ? © Limpido de la part de Getty Images Pro

De 1,5 à 3,5 tasses de café par jour réduisent les risques de mortalité prématurée

Le média Inc en résume ainsi les principaux résultats à retenir :

« Les hommes et les femmes âgés de 37 à 73 ans qui buvaient entre 1,5 et 3,5 tasses de café par jour avaient jusqu’à 30 % moins de chances de mourir de n’importe quelle cause au cours de la période d’étude que ceux qui n’en buvaient pas. Plus les gens buvaient de café jusqu’à cette limite, qu’ils soient caféinés ou non, plus leur risque de décès était faible. De manière peut-être surprenante, les personnes qui ont déclaré avoir bu leur café avec du sucre étaient tout aussi peu susceptibles – et dans certains cas encore moins susceptibles – de mourir de quelque cause que ce soit au cours de la période d’étude. »

À l’heure où j’écris ces lignes (9 heures), j’en suis à ma troisième tasse, ce qui m’envahit d’un sentiment aussi doux-amer que mon café noir : je n’aurais donc droit qu’à une demie-tasse pour le reste de ma journée si je veux vivre longtemps ? C’est peut-être le moment, pour vous comme pour moi, de remettre notre répartition de café au fil de la journée en question. Afin de profiter de ses bienfaits pour la santé sans en abuser sous peine que cela ne devienne délétère.

Quant aux personnes qui ne boivent jamais de café, j’espère que vous aimez le thé ou le maté qui contiennent eux aussi des formes de caféine : la théine et la matéine. Au fond, c’est la même molécule, assimilée relativement différemment. Bref, santé !

