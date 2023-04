Helena et Benoit, un mariage à 3300 € : « Nous ne voulions pas dépenser de sommes folles »

« D’amour et d’eau fraîche » est la nouvelle rubrique de Madmoizelle, celle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage d’Helena et Benoit !

N’oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Est-ce qu’un mariage doit être traditionnel pour être réussi ? Où est-ce qu’on trouve des idées déco ? Comment être original et loin des clichés ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage d’Héléna et Benoit

Le couple : Helena et Benoît, 24 et 31 ans, au moment du mariage, 30 et 37 ans actuellement

Ensemble depuis… : 3 ans au moment du mariage, 9 ans actuellement

Mariés depuis… : mariage le 20 mai 2017, pacsés auparavant depuis plus d’un an

Métiers : infirmière puéricultrice et contrôleur aérien

Lieu de vie : Toulouse lors du mariage, dans l’Oise actuellement

Lieu du mariage : Toulouse

Total dépensé pour le jour J : 3300€

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés, car nous étions voisins d’un même immeuble à Toulouse. À l’époque, chacun en couple, nous nous sommes séparés en même temps de nos conjoints respectifs et nous sommes rapprochés ensuite. Nous nous connaissions déjà puisque je gardais occasionnellement le bébé de ce voisin (qui est donc maintenant mon immense beau-fils de 11 ans !)

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Les choses sont allées plutôt rapidement entre nous, car nous avons emménagé ensemble au bout de 8 mois, et nous sommes pacsés au bout d’un an et demi. Nous nous sommes mariés après 3 ans de relation.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Le mariage nous apparaissait comme quelque chose de fort et symbolique, plus ancré que le pacs. Pour notre pacs, tout était réglé en 5 minutes dans un petit bureau et nous avions juste fait un apéro avec des copains. Nous avions envie d’une vraie jolie fête. Le mariage est aussi un engagement fort pour nous, car j’ai choisi de prendre le nom de famille de mon époux (qui est pourtant imprononçable !), en premier lieu pour faire famille avec notre enfant, mais aussi dans l’idée d’avoir des enfants ensemble plus tard. J’avais envie que nous ayons tous le même nom de famille.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, nous habitions ensemble, mon conjoint, son fils et moi.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

Nous avons fait les choses très à la cool puisque nous avons décidé du mariage en novembre 2016 et que nous avions trouvé la date du 20 mai 2017, soit moins de 6 mois plus tard. Nous avons fait quelques listes de choses urgentes à régler (lieu de la réception, repas) et tout le reste s’est organisé au fur et à mesure tranquillement.

Dans le même temps, nous devions préparer notre déménagement à l’autre bout de la France avec recherche de maison, de travail (pour moi), visites, gérer les artisans à distance pour les travaux..

Nous nous sommes mariés le 20 mai et avons conduit notre camion de déménagement le 22 mai !

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Oui et non ! Oui, car mon conjoint et moi étions tous les deux investis de façon identique pour les préparatifs « importants » (la logistique, la planification, l’organisation en détails de tout) et avons passé de nombreuses heures ensemble. Et non, car j’avais certaines envies ou idées qui étaient plutôt de mon ressort (choix des fleurs par exemple, que je voulais assorties à ma couronne, envie de déco multicolore) donc j’ai fait quelques choses seule.

Mais dans la grande majorité, nous avons pensé, choisi et organisé notre mariage à deux.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Non. Nous avions avant tout envie d’une jolie fête, et surtout sans prise de tête. Nous avions entendu suffisamment de récits de copains pour qui l’organisation et le jour J avaient été source de stress, voire de conflit. Nous avons d’emblée choisi de faire un petit mariage, avec très peu de monde, ce qui aide certainement à enlever la pression.

Nous étions une trentaine pour la cérémonie civile, le pique-nique du midi et la journée, et une vingtaine pour le dîner et la soirée. Nous nous sommes dédié quelques plages horaires pour la préparation du mariage, et cela nous a aidé à ne pas faire que ça et ne penser qu’à ça.

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Nous avions vraiment en tête l’idée d’un mariage très détendu, la réunion de nos familles et amis proches, pour un moment de fête. Nous ne voulions rien de cérémonieux, de pompeux.

En fait, c’est comme si nous avions organisé un super week-end avec nos proches, avec pique-nique géant, pétanque, Molkky, musique, avec un passage à la mairie.

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Nous avions envie de pouvoir réunir nos invités le temps d’un week-end, donc trouver un logement suffisamment grand pour faire la fête, danser, et proposer des chambres à tout le monde a été notre priorité. Nous sommes tombés par hasard via AirBnb sur une immense bâtisse qui réunissait ces critères ! Les propriétaires, des nobles à qui appartiennent cette bâtisse et tous les bâtiments autour, ont été adorables et étaient ravis de voir de jeunes amoureux célébrer leur union chez eux.

Le second poste primordial à organiser était le dîner. Nous sommes de bons vivants et la cuisine est une passion commune. Nous avions lié d’amitié avec le chef cuisinier Simon Carlier (ancien candidat MasterChef) à force de fréquenter son super resto toulousain. Alors, nous lui avons naturellement demandé s’il accepterait de préparer notre dîner de mariage et c’est ainsi que tous nos invités ont pu se régaler !

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Non, à aucun moment. Nous étions lancés dans ces projets parallèles (mariage et déménagement) et c’était vraiment une super période d’émulation et de découvertes. Le fait que les préparatifs ont été très vite réglés a certainement aidé à ne pas créer de stress ou de ressentiment.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Non, nous avons pu organiser tout ce que nous avions en tête, et même davantage (comme notre copain barman qui a tenu un bar à cocktails) ! Notre choix de faire un mariage à « petit » coût n’a pas été décidé pour des raisons financières. Nous gagnons tous les deux très bien notre vie, mais n’avions pas envie de dépenser des sommes folles pour un événement aussi court. Nous venions d’acheter notre future maison, avions engagé des travaux et projetions d’agrandir la famille donc nous avions en tête que d’autres dépenses allaient arriver rapidement.

Honnêtement, notre mariage tel qu’il s’est déroulé était la copie de ce dont nous avions rêvé. Nos copains nous en parlent encore et cela a même donné à l’un de mes frères, pourtant farouchement opposé à l’engagement, l’envie de se marier !

Comment avez-vous financé votre union ?

Nous avons tout financé seuls, par choix. Nous avons bénéficié de l’aide de plusieurs de nos proches — une amie graphiste a dessiné notre faire-part, la femme d’une amie qui venait d’obtenir son CAP pâtissier nous a offert les gâteaux du dîner, une amie photographe venait de se lancer en tant que professionnelle et nous a offert sa présence pour la cérémonie — ce qui a effectivement réduit considérablement les dépenses.

Mes parents nous ont offert plusieurs caisses de vin et ont ramené un énorme jambon d’Espagne qui a servi lors du pique-nique.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Non ! Nous étions tous les trois (j’inclus notre fiston, qui était à fond !) très impatients et heureux de vivre ces moments. On savait que nous n’aurions autour de nous que des très proches bienveillants et que tout allait bien se passer.

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Tout à fait ! Cela fait un peu nunuche dit comme ça, mais ce jour reste vraiment l’un des plus beaux jours de ma vie, avec la naissance de mes enfants (je peux prétendre au titre Miss France avec ce genre de discours !)

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Non, pas de regret. Nous avons dépensé ce qui nous faisait plaisir pour obtenir la fête dont nous rêvions, sans nous priver.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Non plus ! Nous avons fait des choix d’invités avec le cœur, sans trop nous soucier des conventions. Par exemple, j’ai toujours été très proche de l’une de mes cousines, qui m’a beaucoup soutenue durant mes études. J’avais très envie qu’elle soit présente pour notre mariage, mais je n’ai pas convié ses sœurs, mes autres cousines, dont je ne suis pas proche ni émotionnellement ni géographiquement.

Mon mari a pour sa part eu envie d’inviter ses amis de promo, car ils venaient de vivre tous ensemble une année très intense de formation et avaient noué des liens forts. Nous ne sommes plus forcément en contact avec tout le monde — l’ensemble de la promo ayant dû, comme nous, déménager au lendemain du mariage, certains en outre-mer — mais nous ne regrettons pas un instant qu’ils aient été présents à ce moment-là de nos vies.

Pour nous, ce mariage est une photographie de nos vies à cet instant précis.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

• Les préparatifs avant la cérémonie : j’ai adoré me coiffer, me maquiller, habiller et coiffer notre fils, et voir tout le monde dans la maison dans cette même dynamique de se faire tout beau !

• La cérémonie à la mairie : nous avons eu la chance de nous marier dans la Salle des Illustres, au Capitole de Toulouse, qui est un magnifique décor ! Nous sommes entrés tous les 3 sur « Somewhere over the rainbow » et j’ai vraiment ressenti une énorme vague de bonheur et d’émotions de voir tous mes proches réunis pour nous.

• Le lendemain du jour J : nous étions tous encore réunis dans cette magnifique bâtisse, il faisait un temps superbe, on a sorti les jeux en bois, tout le monde discutait tranquillement en grignotant les restes du pique-nique… on savait que l’on déménageait dans quelques heures et nous avons ressenti un sentiment de plénitude d’avoir ainsi clôturé ce chapitre toulousain de nos vies.

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous d’avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

La location de la maison et le repas, les deux étaient vraiment top ! La maison est super et a permis à tout le monde de danser, profiter de l’extérieur, et de loger sur place. Le repas était excellent et cela compte pour nous.

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Honnêtement, rien !

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Oui. Nous étions déjà un couple solide, mais cet engagement nous a appuyé en tant que couple et famille.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui, presque 10 ans ensemble. Nous sommes toujours dans notre belle maison, et avons eu deux filles géniales entre temps !

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Je suis actuellement enceinte de notre 4ᵉ enfant, attendu pour mi-mai. Nous avons également lancé d’autres travaux pour une belle extension en verrière d’atelier.

Merci à Helena et Benoit d’avoir partagé ce joli moment avec nous.