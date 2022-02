Cette nouvelle tendance nail-art inspirée des géodes en met plein la vue

Couleurs marbrées, touches de doré et brillance miroir, la tendance Geode Nails a tout pour plaire !

Les cristaux et pierres précieuses sont une source d’inspiration sans fin pour les fans de manucures « bijoux ». Très populaire sur Instagram, la dernière tendance nail-art s’inspire des reflets miroitants des géodes, ces cavités rocheuses tapissée de cristaux multicolores et de matières minérales. Et le résultat est vraiment superbe !

Les Geode Nails, la nouvelle tendance pour une manucure précieuse

S’inspirant de minéraux comme l’améthyste et le quartz rose, le nail-art géode reproduit les variations de couleurs qu’on peut retrouver à l’intérieur de ces roches très prisées des amateurs de cristaux.

Des détails dorés sont ensuite dessinés pour rehausser l’éclat de la manucure et ajouter à son côté précieux. Un vrai travail d’orfèvre !

Crédit photo image de Une : @nails_and_soul