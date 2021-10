Saluez vos gens avec style grâce à la tendance manucure pierres précieuses

N’est pas Meghan qui veut ! Si les joyaux de la couronne sont hors de votre portée, la tendance manucure du moment vous permettra d’usurper le trône du style

Comme chaque année à la même époque, les vernis à ongles aux couleurs fraîches et estivales tirent leur révérence et laissent place à des laques aux teintes automnales de marron, de vert et de rouge. Mais cette saison, pour rivaliser avec le kaki et l’orange citrouille qui squattent de nombreux feeds Instagram, on peut compter sur une tendance tout droit sortie du trésor de la Couronne britannique : les ongles « pierres précieuses » (ou « jewel nails » pour les habitants de Buckingham Palace).

Le nail-art pierres précieuses, la tendance posh de cet automne

Cet automne, la tendance est aux manucures précieuses, directement inspirées des couleurs chatoyantes et des reflets éclatants des plus belles pierres et cristaux. Lapis-lazuli, malachite, améthyste ou encore quartz rose s’invitent sur les (faux) ongles pour un look résolument royal.

« Tut tut les gueux ! »

Et à en voir les nail-art bling bling du tout Hollywood au dernier Met Gala, les ongles bijoutés on encore de beaux jours de privilèges devant eux.

Les ongles améthyste

Le nail-art malachite

Le vernis lapis-lazuli

Les griffes quartz rose

La manucure onyx

Le nail design jade

Quel vernis style pierres précieuses acheter ?

Si jamais l’idée de coller des faux ongles ou de passer trois heures à décorer des capsules en plastique vous donne des frissons, il est parfaitement possible d’adopter la tendance en appliquant deux couches d’un vernis à ongles couleur joyau, suivies d’une couche de top coat ultra brillant. Oui, c’est moins « wahou », mais tout le monde n’est pas Michel Ange.

Vernis à ongles Abstract After Dark OPI 18€

Vernis à ongles effet gel Diorcelestial Dior 29€

Vernis à ongles green Emerald Manucurist 14€

Vernis Pearly Dark Vermillion Kiko 2,50€

Vernis à ongles Minty Fresh Nailberry 16,95€

Crédits photo de Une : Instagram @by.tess_, @her.and.more, @_iwnails