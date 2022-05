Gommage au sucre VS gommage au sel : quelles différences entre les deux ?

Gommer sa peau fait partie des gestes essentiels. Mais entre les formules à base de sels marins et celles à base de sucre roux… On ne sait pas vraiment où donner de la tête. Finalement, quelles sont les différences entre ces deux produits ? On répond.

Tout comme celle du visage, la peau du corps a besoin d’être exfoliée pour pouvoir affiner son grain, se débarrasser des cellules mortes, obtenir de l’éclat mais aussi afin de permettre au bronzage d’être plus uniforme. Et si les exfoliants chimiques sont souvent les moins traumatisants pour notre doux minois (car ils agissent par décollements plutôt que par frottements), celle du corps peut tout à fait supporter ce type de gommage, plus abrasif. Dans cette catégorie, il y a deux formules qui se distinguent : celles à base de sucre roux, et celles à base de sels (de la mer morte, d’Epsom, etc…)

À première vue, on aurait tendance à penser qu’il n’y a pas vraiment de différence entre les deux puisque finalement, un gommage est un gommage, n’est-ce pas ? Est-ce vraiment le cas ou sont-ils, chacun à leur manière, dédié à une problématique particulière ? C’est ce que nous allons voir !

Le gommage au sel, c’est pour qui et ça sert à quoi ?

Qu’ils soient fait à base de sels d’Epsom, de sels de l’Himalaya ou de sels marins, les gommages salés sont très prisés à la fois par les adeptes du homemade et par les marques de cosméto. Mais qu’attendre d’eux ? Il faut d’abord savoir que ces derniers ont la particularité de stimuler la circulation du sang et d’offrir des propriétés délassantes particulièrement au niveau des muscles (en cas d’effort physique important, par exemple). Si vous misez sur des sels chargés en minéraux (magnésium, le calcium ou le potassium), ils peuvent apporter à la peau un effet énergisant et purifiant.

Mais attention tout de même, car la particularité avec le sel c’est qu’il a tendance a absorber l’eau. Résultat : la peau peut parfois se déshydrater. Si vous avez un épiderme de type normal, tout ira bien pour vous, en revanche, si vous avez la peau sèche, passez plutôt votre chemin et misez sur des gommages au sucre, vous verrez, ça change une vie.

Et le gommage au sucre alors ?

Plus gourmands, les gommages au sucre sont également beaucoup plus doux pour la peau que leurs homologues aux sels. Et pour cause, ils ont la particularité d’attirer l’eau vers les tissus cutané et d’éviter la déshydratation. Ils sont donc davantage recommandés pour les peaux sèches, normales ou mixtes. D’ailleurs beaucoup de marques de cosmétiques ont remplacé le sucre classique par celui de la noix de coco ! La différence entre les deux est très simple : le sucre de coco étant un humectant naturel, il laisse derrière lui un épiderme qui n’a pas été asséché, ou enflammé. Donc moins de rougeurs, moins de déshydratation, mais une peau toujours aussi douce.

Quand gommer sa peau ?

Tout dépend des besoins de chacun, mais en moyenne, la peau a besoin d’être exfoliée une à deux fois par semaine afin de pouvoir lui permettre à la fois d’absorber au maximum les actifs des soins qui lui sont prodigués, d’éviter la déshydratation mais aussi de faire en sorte de se prémunir des poils sous peau qui peuvent parfois mener à l’apparition de boutons douloureux, même pour celles qui ne s’épilent pas !

Vous n’avez pas envie de vous ruiner dans une formule préconçue ? Qu’à cela ne tienne. Il se trouve que les gommages sont très faciles à réaliser à la maison ! Pour ce faire, mélangez deux cuillère à soupe de sucre roux, de cassonade ou encore de sucre de coco à une cuillère à soupe d’huile d’olive et une cuillère à soupe de miel. Faites en sorte que la mixture devienne homogène et appliquez-la sur vos jambes, bras, fesses, ventre et dos. C’est aussi facile que ça…

