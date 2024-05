Voici les 5 meilleurs autobronzants de la saison et il y a des petits prix

Lorsqu’il est question de choisir un autobronzant, on peut très vite se retrouver paralysées devant la multitude de choix qui s’offrent à nous. Pour nous aider à mettre la main sur le bon, UFC Que Choisir a fait sa petite enquête et voici ce qui en ressort.

Depuis de nombreuses années, on connait les méfaits que peuvent engendrer les rayons du soleil sur la peau. Voilà pourquoi aujourd’hui, certains font le choix de ne plus s’exposer. Heureusement, il existe d’autres façon d’obtenir un joli teint hâlé grâce aux autobronzants. Très pratiques hiver comme été, ils permettent d’avoir un beau bronzage en quelques minutes seulement.

Encore faut-il choisir la bonne formule. Celle qui ne laisse pas de trace, ne devient pas orange et reste plus de 24h sur la peau. L’UFC Que Choisir, cette association à but non lucratif spécialisée dans la défense des droits des consommateurs a tranché, en comparant plus de 290 formules avec une attention toute particulière sur les ingrédients controversés qu’elles pouvaient (ou pas) contenir, et voilà les résultats de son enquête.

Les meilleurs autobronzants du marché selon UFC Que Choisir

Afin de faire son choix, l’association a comparé plusieurs critères. Ces derniers vont de la formulation, au degré de coloration, à l’uniformité, à la durabilité du bronzage mais aussi à la facilité d’application et d’utilisation et enfin à la sensorialité. Sur 293 formules exactement, seulement 53 ne contiennent pas de produit toxique, ce qui a largement diminué le champ des possibles. Et après un travail d’analyse plus approfondi, 5 produits semblent être considérés comme les meilleurs. Les voici.

TOP 1 : de l’autobronzant visage Self Tan Clarins

Avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle et une formule qui se mélange à n’importe quel soin, cet autobronzant signé Clarins est arrivé en top 1 du classement. Adapté à tous les types de peaux, il n’assèche pas, n’irrite pas et ne crée pas de tache. Utilisable au quotidien ou de temps en temps en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir, c’est un peu le graal de l’autobronzant.

TOP 2 : Mousse autobronzante Fée-moi dorer de Garancia

98% d’ingrédients d’origine naturelle pour cet autobronzant corps. Il renferme en son sein une mousse crépitante dont la texture inédite pénètre instantanément, sèche vite et laisse derrière elle un effet velouté inégalé.

TOP 3 : Brume autobronzante peaux sensibles de Bioderma

Dédiée aux peaux sensibles et réactives, cette brume hydratante autobronzante permet d’obtenir un joli hâle sans assécher la peau ou l’irriter. Pour le visage ET le corps, cette dernière s’applique très facilement, même sur les zones difficiles d’accès comme le dos ou l’arrière des jambes.

TOP 4 : Gel autobronzant visage et corps d’Avène

Enrichi en eau thermale Avène, cet autobronzant en gel est aussi hydratant qu’apaisant. Il peut donc être utilisé sur peau sèche, sensible ou réactive sans aucun problème. Dédié au visage et au corps il offre un résultat graduel en fonction de vos envies.

TOP 5 : Lait autobronzant hydratant de Vichy

Cet autobronzant a tout pour plaire. Sans paraben, hypoallergénique et enrichi en Eau Thermale de Vichy (réputée pour ses qualités apaisantes), il est dédié à tous les types de peaux, même les plus sensibles.

