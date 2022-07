Les 5 collabs beauté qui nous font envie pour l’été

Cette année encore, les marques rivalisent de créativité pour offrir des collabs estivales désirables. On vous présente nos cinq préférées.

Très populaires ces dernières années, les collabs beauté sont l’occasion pour les marques de faire découvrir leur univers et leurs produits à une nouvelle cible, en misant sur la notoriété d’une star, d’une influenceuse, d’une créatrice ou d’une griffe « amie ».

Et pour cet été 2022, ce n’est pas le choix qui manque : packagings customisés en édition limitée, trousses de toilette au look estival, duos mode et beauté… Il y en a pour tous les goûts ! Découvrez nos 5 collabs préférées pour se faire plaisir avant les grandes vacances.

La trousse de l’été Rouje x Oh My Cream

Pour nous accompagner sur la route des vacances, Oh My Cream Skincare, la ligne de cosmétiques en nom propre d’Oh My Cream, propose un joli vanity rempli de surprises, réalisé en collaboration avec la marque de prêt-à-porter Rouje.

À l’intérieur, on retrouve tous les essentiels de la marque pour le visage et pour le corps :

Le Baume Démaquillant (format voyage, 50 ml)

La Gelée Nettoyante (format voyage, 50 ml)

L’huile Repulpante (format voyage, 8 ml)

La Crème Solaire corps SPF50+ (format vente , 100 ml)

Le Gel Lavant (format voyage, 50 ml)

Le Shampooing Doux (format voyage, 50 ml)

L’Après Shampoing Hydratant (format voyage, 50 ml)

La Pâte Dentifrice (format voyage, 25 ml)

L’imprimé agrumes, résolument vitaminé, est issu de la collection Printemps Été 2022 de la griffe lancée en 2016 par la très parisienne Jeanne Damas.

Retrouvez la Trousse de l’été Rouje x Oh My Cream Skincare, 70€

La collab makeup astro Pomponne x Moon Sisters

Agathe et Charline, pharmaciennes et fondatrices du maquillage soin Pomponne, ont créé une collection en édition limitée sous le signe de l’astrologie. Avec Alexandra de @Moonsistersparis, elles ont associé une teinte de leur rouge à lèvres naturel et « clean » à chaque signe astral, selon la personnalité du signe zodiacal et des archétypes féminins établis par l’École des 13 Lunes de Moon Sisters.

Gémeaux, bélier, sagittaire et même scorpion, aucun signe n’a été oublié et peut s’offrir son rouge à lèvres personnalisé.

Retrouvez les rouges à lèvres de la collection astro Pomponne x Moon Sisters, 26€ pièce

Les essentiels de l’été Holidermie x Luz Collection

Mélanie Huynh, créatrice de la marque de cosmétiques et de compléments alimentaires Holidermie, et Claire Mougenot, fondatrice de Luz Collection, ont pensé cette collab estivale comme une occasion supplémentaire de prendre soin de soi.

Trois sets sont disponibles :

Set Glow vibes only (185€) : le maillot de bain DORO de Luz Collection dans la teinte exclusive « gris Holidermie », la crème solaire SPF50 Holidermie (format vente, 100 ml) et le complément alimentaire Complexe Pro-Solaire d’Holidermie.

Duo Soleil Urbain (75€) : la casquette rose brodée « Glow vines only » de Luz Collection et la Crème SPF30 d’Holidermie (format vente, 100 ml).

Duo Soleil Exotique (75€}: la casquette rose brodée « Glow vines only » de Luz Collection et la Crème SPF50 d’Holidermie (format vente, 100 ml).

Retrouvez la collab beauté et mode Holidermie x Luz Collection

Le vanity Make My Lemonade x My Little Box

Pour cet été, My Little Box imagine une édition limitée exclusive avec la marque de mode Make My Lemonade : un vanity XXL à l’imprimé coloré rempli d’essentiels beauté et d’accessoires pour profiter pleinement de la saison estivale et des vacances !

Dans la box, on retrouve :

Un vanity dessiné en exclusivité par Lisa Gachet, créatrice de Make My Limonade

Une pince à cheveux dans une couleur pop

Un protège-passeport

Un kit de manucure de voyage

Des cotons démaquillants réutilisables

Le Lait démaquillant En 2 coups de baguette de Garancia (format vente, 120g)

La Crème Hydratante Diabolique Tomate de Garancia (format vente, 30g)

L’eau micellaire Source Micellaire Enchantée de Garancia (format voyage, 30 ml)

Le shampooing Rose Repais de Khadi (format vente, 200 ml)

La Crème corps Mehr de Rituels (format voyage, 70 ml)

La Crème solaire SPF 30 ou 50 de Bioderma (format vente, 150 ml)

Retrouvez la box Make My Lemonade x My Little Box, sur abonnement pour 37€

Le maquillage espiègle Bourjois x Mathilde Cabanas

Pour le retour des beaux jours, les produits iconiques Bourjois se sont refaits une beauté le temps d’une collaboration avec Mathilde Cabanas.

Fidèle à son style fun et positif, l’illustratrice a revisité la célèbre Petite Boite Ronde de la marque de cosmétiques (11,95€ l’ombre à paupières et 13,39€ le blush), le mascara Volume Glamour (12,99€) et le Crayon Rouge à Lèvres Velvet The Pencil (11,50€).

Une collab au max de la mignonnerie et qui donne, sans surprise, le rose aux joues.

Retrouvez la collection maquillage Bourjois x Mathilde Cabanas

