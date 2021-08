Les produits de beauté à base d’or, ça vaut le coup ou c’est du marketing ?

Les cosmétiques à base d’or commencent à envahir les étals. Mais même si on a vraiiiimennnt envie de croire aux vertus de ce métal précieux, on reste un brin sceptiques.

Masque pour le visage, soin anticernes, sérum booster d’éclat… L’or est le nouvel actif prisé par les passionnées de beauté. Mais a-t-il vraiment toutes les vertus qu’on lui prétend ou est-il un nouvel élément marketing de plus pour faire gonfler les prix de certains produits ? Telle est la question !

Quand l’or excite les dermatos, il laisse les études scientifiques dubitatives

Lorsqu’on parle d’or, les dermatologues et les biologistes semblent avoir un avis plutôt positif sur son utilisation cosmétique. Selon Gérard Redziniak, docteur en Biophysicochimie moléculaire interviewé par L’Express :

« Des travaux montrent que sous forme de nano particules, l’or a un effet sur la régénération de la peau, il agit comme une LED moléculaire. »

Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Au-delà d’éventuellement favoriser le renouvellement cellulaire (le processus d’élimination des cellules mortes pour les remplacer par des cellules fraîches), les microparticules d’or capteraient la lumière et la transformeraient en chaleur pour augmenter la microcirculation de la zone traitée.

Résultat : la peau serait plus oxygénée, le teint plus radieux et les déchets cellulaires s’évacueraient plus rapidement.

Le docteur ajoute d’ailleurs que « ces nano particules d’or améliorent la fabrication du collagène, ce qui permet d’atténuer les rides et les taches ».

Sauf qu’une étude publiée dans la revue Nanotoxicology affirme que la présence d’or dans les cosmétiques accélère en réalité le processus de vieillissement cutané en favorisant l’apparition de rides !

Les scientifiques Tatsiana Mironava, Michael Hadjiargyrou, Marcia Simon et Miriam H. Rafailovich ajoutent même que la présente de nanoparticules d’or pourrait ralentir la cicatrisation des plaies…

En pénétrant très vite les cellules, les particules d’or ne peuvent plus en sortir, ce qui empêche la division cellulaire et la production de collagène. On est donc bien loin des affirmations des dermatologues et de l’engouement de l’industrie cosmétique pour l’or qui est aujourd’hui présent dans de nombreux soins vendus en boutiques.

« Pour le moment, très peu d’études scientifiques concernant les propriétés de l’or sur la peau ont vu le jour. »

L’industrie cosmétiques va-t-elle trop vite en besogne ?

Il semblerait que oui — mais ce qu’il faut savoir, c’est que pour le moment, très peu d’études scientifiques concernant les propriétés de l’or sur la peau ont vu le jour.

Médicalement, on sait que ce métal précieux est résistant à la colonisation microbienne, ce qui fait de lui un matériau de prédilection pour les soins dentaires par exemple. De plus, il ne semble pas être sensible à la corrosion. Selon l’essai L’usage thérapeutique de l’or : de l’or-cinabre aux nanoparticules, de nombreux travaux de recherche s’intéressent à son utilisation dans le diagnostic et le traitement de cancers et d’autres maladies.

Malgré tout, son réel impact sur la peau est méconnu et des recherches indiqueraient même qu’il n’a pas les propriétés anti-âge que l’on croit.

« Je pense que la raison pour laquelle la popularité de l’or a augmenté en tant d’années est qu’il s’agit de quelque chose de visuellement attirant », confie le physicien et dermatologue Tabasum Mir au Huff Post. Il semblerait qu’il ne soit pas si loin de la vérité…

Alors avant d’investir plusieurs dizaines voire centaines d’euros en produits cosmétiques au particules d’or, pensez-y à deux fois.

Crédits de la photo de une : Instagram – @berry_bliss__.