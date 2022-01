Le soufre est le meilleur ennemi de l’acné et vous ne le saviez peut-être pas

Le soufre est un ingrédient de choix pour les peaux qui souffrent d’acné. Voici comment l’intégrer dans votre routine beauté !

Certains ingrédients cosmétiques sont plébiscités depuis de nombreuses années pour leurs vertus anti-bactériennes, exfoliantes ou encore anti-oxydantes qui aident à lutter contre les imperfections de la peau. C’est notamment le cas de l’huile de tea-tree, de l’acide salicylique et du rétinol.

Mais d’autres actifs méritent aussi qu’on s’intéressent à eux ! Le soufre, souvent mis de côté à cause de son odeur peu engageante d’œuf pourri, en fait partie.

Qu’est-ce que le soufre ?

Le soufre est un élément naturel essentiel à tous les êtres vivants. On le retrouve dans les roches et les minéraux mais aussi dans le corps humain à travers les acides aminés et les vitamines. C’est également l’un des composants de la kératine, une protéine présente dans l’épiderme, les cheveux, les poils, et les ongles.

Depuis l’Antiquité, le soufre est utilisé à des fins médicales, notamment pour soulager les démangeaisons et les douleurs articulaires, mais aujourd’hui il est surtout utilisé comme ingrédient pour la formulation de produits cosmétiques destinés aux peaux « à problèmes ».

Quelles sont les vertus du soufre pour la peau ?

Les bénéfices du soufre pour la peau sont nombreux, notamment lorsqu’on souffre d’acné ou d’imperfections récalcitrantes.

Au magazine Allure, la dermatologue Marina Peredo explique :

« Le soufre est bien connu pour ses propriétés anti-bactériennes et anti-inflammatoires. Lorsqu’il est intégré à une routine skincare, il aide à absorber l’excès de sébum qui cause l’acné en asséchant la surface de la peau et en désencombrant les pores. »

Pas mal non ? Oui, il serait vraiment dommage de le laisser de côté, surtout que ses propriétés exfoliantes permettent de soulager d’autres problématiques cutanées comme l’eczéma, le psoriasis, la rosacée, la dermite séborrhéique ou encore les pellicules.

Comment intégrer le soufre à sa routine beauté ?

Si on peut prendre du soufre sous la forme de compléments alimentaires, le plus efficace pour jouer sur la qualité de la peau reste de l’utiliser localement, intégré à la formule de produits cosmétiques.

Comme l’explique le dermatologue Jessie Cheung au magazine Byrdie, « il n’y a pas assez d’études qui prouvent l’intérêt des compliments alimentaires à base de soufre pour apaiser l’acné, et il n’y a pas de dosage de référence ».

À cause de son odeur un peu forte, on conseille de l’utiliser le soir, et plutôt dans une formule qui se rince. On opte donc pour un nettoyant visage, un masque ou un soin local anti-imperfections à appliquer avant de se coucher pour éviter de traîner une odeur de pet toute la journée.

Attention tout de même : le soufre étant desséchant, il vaut mieux éviter d’utiliser un autre actif anti-acné irritant en même temps. Alors on y va mollo sur le peroxyde de benzoyl et le rétinol, et on laisse le temps au soufre d’exercer tous ses pouvoirs.

Le shopping pour ne plus soufre-ir

Masque anti-imperfections Saturn de Sunday Riley, 19,90€

Pâte purifiante Sulfureuse Pâte du Marabout de Garancia, 25€

Soin anti-imperfections Banish Solution d’Indie Lee, 23€

Soin local anti-imperfections Normaderm S.O.S de Vichy, 10,04€

Masque pour peaux à problèmes Out Of Trouble d’Origins, 26€

Crédit photo image de Une : KoolShooters sur Pexels