Idées-cadeaux de Noël pour homme : ces 8 parfums vont vous dépanner en beauté

En panne d’inspiration pour des idées-cadeaux à offrir à des hommes pour Noël ? Que ce soit votre père, grand-père, neveu, beau-frère, jeune cadre dynamique, petit frère créatif ou oncle grand séducteur, voici des parfums à glisser sous le sapin.

Sur l’épineuse question d’offrir ou non des parfums pour Noël, il y a deux écoles : les gens qui estiment que c’est de mauvais goût, car ce serait trop intime, et les autres qui ont suffisamment foi en leur goût et en leur connaissance de la personne à qui faire ce présent. Toujours est-il qu’il s’agit d’une idée de cadeau commune, facile à trouver, transporter, et même à emballer, qui fait toujours son petit effet sous le sapin. Si vous êtes en panne d’inspiration, voici quelques suggestions, volontairement caricaturales, en fonction du profil d’hommes auxquels vous pensez. Même si, rappelons-le au passage : les odeurs n’ont pas de genre (ni d’âge, ni de classe sociale), et on porte bien le parfum que l’on veut, qu’il soit marketé pour homme ou femme.

Quel parfum offrir à un père de famille ?

Coffret Noël Pour un homme de Caron — 99 €.

Classique né en 1934, Pour un Homme de Caron a connu de multiples déclinaisons de sa lavande vive et franche, avec un accord d’ambre élégant, sur un fond plus rond de vanille et de tabac. C’est ce qui en fait un classique de la parfumerie masculine, signé par le nez Ernest Daltroff, et qui séduit des hommes de toutes les générations. De quoi en faire une valeur sûre sous le sapin, surtout sous sa forme de coffre de Noël, composé d’un flacon d’eau de toilette de 125 ml, ainsi que d’un format voyage de 10 ml de sa déclinaison pour le soir, Pour un homme, Le soir. Parfait pour un père de famille, par exemple.

Quel parfum offrir à un ado ou jeune adulte ?

Eau de toilette Replica By the Fireplace — Maison Margiela — 110 € les 100 ml.

Fondée en 1988 par Martin Margiela, la maison qui porte son nom propose également des parfums imaginés comme des abstractions de souvenirs olfactifs. Parmi les plus émouvants, compte By the Fireplace qui évoque l’odeur chaleureuse de bois fumé dans une cheminée un soir d’hiver. De la fleur d’oranger, de l’essence de néroli et un accord de châtaignes grillées apporte de la profondeur à cette fragrance réconfortante, qui aide à se sentir chez soi, où que l’on soit. Parfait pour un ado au style pointu ou un jeune adulte qui aurait la bougeotte, par exemple.

Quel parfum offrir à un fringant trentenaire ?

Coffret eau de toilette Terre d’Hermès — Hermès — 75 €.

Synonyme de luxe à la française, la maison Hermès propose des fragrances d’une élégance rare. Terre d’Hermès fait figure de classique masculin depuis sa sortie en 2006, avec ses notes de tête de pamplemousse, bergamote et baies roses, avec un cœur de poivre noir et de géranium, et son fond boisé de benjoin, vétiver et de cèdre. Pour Noël, Hermès propose un coffret décoré d’un dessin de carré de soie signé Jan Batlik, qui reprend les codes équestres de la maison. Il se compose d’une eau de toilette Terre d’Hermès format 100 ml, d’une version miniature de 12,5 ml pratique pour l’emporter partout avec soi-même en voyage, et d’une lotion après-rasage de 40 ml. C’est la fragrance idéale pour le cliché du jeune cadre dynamique de votre famille, par exemple.

Quel parfum offrir à un grand séducteur ?

Coffret eau de parfum Gentleman — Givenchy — 84,75 €.

Imaginé en 1974 par le nez Paul Léger autour d’un accord chypré et cuiré, le parfum Gentleman de Givenchy se décline depuis 2018 sous une autre formule. Du poivre et de la lavande composent les notes de tête, avec un cœur d’iris, tandis que patchouli et de la vanille noire forment le fond de cette fragrance masculine, boisée et florale. Pour Noël, la maison propose en coffret l’eau de parfum en flacon de 100 ml accompagné d’un vaporisateur de voyage bien pratique dans son format de 12,5 ml. Et c’est typiquement le genre de parfum qui pourrait plaire à l’éternel célibataire de la famille, qu’il se vive comme un vieux beau ou un grand séducteur.

Quel parfum offrir à un jeune créatif ?

Eau de parfum Eyes Closed — Byredo — 145 € les 50 ml.

Le nom de la maison Byredo évoque la notion de « redolence » : la façon dont une odeur peut fortement nous évoquer une idée ou un souvenir, de façon presque synesthésique. De plus en plus connus pour ses parfums de niche, l’entreprise suédoise propose aussi des bougies, des soins pour le corps et les mains, et de beaux objets pour embaumer son intérieur. Mais c’est l’une de leurs dernières nouveautés parfumées qui pourraient bien vous envoûter pour Noël : Eyes Closed. Formulée comme un pont entre le monde antique et le contemporain, la fragrance mêle des notes de cannelle et de cardamome en tête, de carotte, de beurre d’iris, et de gingembre en cœur, et de papyrus et patchouli en fond. La poésie de ce parfum épicé et éthéré plaira assurément au petit créatif de la famille, par exemple.

Quel parfum offrir à un épicurien ?

Eau de parfum Bergamot — Malin+Goetz — 88 € les 50 ml.

Rois des produits de soin à la formulation minimaliste et efficace, Matthew Malin et Andrew Goetz proposent à travers la marque qui portent leur nom des fragrances centrées chacune autour d’un ingrédient. Outre cannabis, rhum brun, cuir, fraise et vétiver, celle inspirée de la bergamote fleure bon le soleil du sud de l’Italie. Associé à des notes de poivron et de gingembre, sur un fond de musc boisé, ce citron si particulier caractéristique du thé earl grey crée un sillage frais, pétillant et irrésistible, sans jamais être écœurant. De quoi plaire au palais fin des épicuriens gourmets de la famille.

Quel parfum offrir à un homme qu’on connaît peu ?

Coffret Parfum &Horace — Horace — 104 € les 100 ml.

Marque de soins pour tous les hommes, Horace a lancé une eau de parfum fraîche et élégante qui s’ouvre sur des notes vives de bergamote et de poivre blanc, avec un cœur d’iris et de bois de cèdre, et un fond réconfortant de tabac et de bois de santal. C’est ce qui en fait un parfum à la facture relativement classique, facile à s’approprier. Cet équivalent olfactif d’un t-shirt blanc qui irait à tout le monde, pour n’importe quelle situation, du soir au matin, se glisse avec un format voyage de 15 ml dans un coffret-cadeau réalisé en collaboration avec l’artiste Joe Cruz qui rendra particulièrement bien sous le sapin.

Quel parfum offrir à un homme si on a un petit budget ?

Eau de toilette Bon Type — Jules — 29,99 € les 100 ml.

Marque de prêt-à-porter masculin à prix accessible, bien connu du grand public, Jules fait aussi des eaux de toilette, comme sa dernière née : Bon Type. Résolument mixte, elle se compose de notes de citron, bergamote, et mandarine en tête, d’un cœur de jasmin, de muscade, de géranium et de thé vert en cœur, ainsi qu’un fond d’ambre gris, de musc, de cèdre et de mousse. Une pyramide olfactive sans fausse note, qui a le bon goût de coûter très peu cher.

Crédit photo de Une : Sephora ; Malin+Goetz.