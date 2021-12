Lécher un écran pour sentir un goût sera bientôt possible. Oui, c’est dégueu.

L’invention d’un professeur japonais pourrait permettre de connaître le goût d’un aliment à travers un écran. Et oui, cela signifie qu’il va falloir lécher un écran.

Le futur est fait de grandes innovations qui vont révolutionner nos vies… mais aussi de gadgets mi-cocasses mi-perturbants.

Jugez plutôt : et si vous aviez la possibilité de connaître le goût d’un aliment ou d’une boisson qui n’existe qu’à travers un écran ? Cela pourra être possible grâce à Homei Miyashita, professeur en sciences et technologie à l’université de Meiji, qui est à l’origine de cette expérimentation, Taste The TV !

Et pour goûter, vous le voyez venir, il va falloir lécher l’écran. Oui, oui, poser sa langue sur la surface d’une tablette, et LÉCHER.

Je vois d’ici vos petite mines écœurées.

Les possibilités de Taste The TV

Dans cette vidéo, on peut découvrir le prototype et surtout les différents usages possibles de Taste The TV : savoir à quoi s’attendre face à un plat inconnu dans un menu, mais aussi permettre aux futurs sommeliers de s’entraîner…

Et qu’on se rassure : le dispositif recrée des saveurs à partir d’arômes, qui sont pulvérisés sur un film plastique par-dessus l’écran. OUF.

Oui, il faut juste passer outre cette image très perturbante de fausse langue qui tapote l’écran.

Attendez, je vous la remets si vous l’avez loupée.

Pour Homei Miyashita, cela peut aussi « permettre de manger dans un restaurant à l’autre bout du monde, tout en restant chez soi ». L’inventeur de Taste The TV estime que le coût de fabrication de son invention pourrait atteindre la somme de 773 euros.

Et si on appliquait Taste The TV à des films ou des séries ?

Sur le principe, on pourrait presque être assez emballée par l’idée de goûter la nourriture que l’on voit à l’écran. Ça pourrait être formidable – si on met de côté l’étape de la léchouille d’écran, qui est assez répugnante – par exemple en regardant un film, de pouvoir profiter aussi de ce que mangent les personnages.

Imaginez juste pouvoir goûter le fabuleux sandwich à l’œuf d’Harley Quinn dans Birds of Prey ou le bol de ramens fumants dans Ponyo sur la falaise…

Bon, par contre, devant Hannibal ou The Human Centipede, c’est ciao.

