Comment avoir une VRAIE discussion avec ton père

C'esty quand je lis ce genre d'articles que je me rends compte ( de nouveau ) à quel point la vie qu'on peut avoir nous est propre et comme une chose qui nous paraît évidente ne l'est absolument pas pour d'autres personnes !Je veux dire, il ne me serait JAMAIS venue à l'idée de faire un article sur ce thème car j'ai toujours eu beaucoup de conversations avec mon père ( du genre qui durent 3h et sur le sens de la vie, de la mort... )Enfin merci quand même pour cet article, c'est toujours bon de remettre en question certaines évidences, et j'espère qu'il aidera pleins de Madz de se rapprocher de leur père !