Kate Moss se baigne nue en vidéo pour lancer sa marque beauté et bien-être, COSMOSS

La mannequin star de 48 ans qui a fondé sa propre agence de talents lance maintenant sa marque de beauté et de bien-être, baptisée COSMOSS. Elle en tease la sortie le 1er septembre 2022 dans le plus simple appareil.

« Never complain, never explain » tel est le dicton de Kate Moss. L’inoxydable brindille qui a commencé dans la mode à l’âge de 14 ans vient d’annoncer la sortie surprise le 1er septembre 2022 de sa marque de beauté : COSMOSS.

Kate Moss lance sa marque beauté & bien-être, COSMOSS

Pour la jouer nature-peinture, Kate Moss apparaît dans une vidéo teaser en noir et blanc. On la voit s’avancer nue dans une étendue d’eau, au milieu des roseaux. La mannequin star de 48 ans, qui a également fondé sa propre agence de talents, a donc donné de sa personne pour faire fructifier ses affaires. Elle présente ainsi sa marque :

« Fascinant et magique. COSMOSS propose du bien-être adapté à la vie moderne. Lancement le 01.09.2022 »

Soit. On n’en sait pas encore plus sur les exigences de formulation, de conditionnement, de packaging, de méthodes de livraison, et autres enjeux toujours plus importants à considérer pour savoir si une marque se soucie vraiment de notre peau, des droits humains, de la faune et de la flore, et de la planète. Mais sur la page Instagram de la marque et le site cosmossbykatemoss.com, on use et abuse déjà des tons verts, des références à la nature et aux astres, histoire de donner l’idée d’une marque naturelle, spirituelle, « holistique ». Vous connaissez la chanson marketing.

Exit le merchandising de vêtements, vive les produits dérivés beauté

Vous êtes une star et vous n’avez pas lancé votre marque de beauté comme Rihanna, Alicia Keys, Selena Gomez, Jennifer Lopez, ou encore Kim Kardashian ? Vous n’avez peut-être pas raté votre vie pour autant mais quand même loupé une sacrée opportunité de capitaliser sur votre nom et le physique qu’une partie du monde vous envie.

Alors même si des injections d’acide hyaluronique et quelques coups de bistouri ont pu aider, en plus de chefs cuistots à domicile et coachs sportifs dédiés pour sculpter votre plastique de rêve, vous pouvez toujours faire croire qu’acheter vos produits aidera à vous ressembler. Et donc entretenir l’illusion qu’on puisse devenir comme vous d’un simple coup de sérum. C’est là tout l’intérêt de ce genre de produits dérivés particulièrement en vogue.

Les merchandising de votre célébrité se réinventent : exit les t-shirts et hoodies à votre effigie (trop de problèmes de taille, et donc de livraisons et retours), vive les cosmétiques qui prennent moins de place à stocker, s’expédient easy, se glissent dans la boîte aux lettres et que personne ne pense à renvoyer une fois ouverts.

Ceci étant rappelé, libre à vous de croire qu’acheter du COSMOSS vous fera ressembler à Kate Moss, plus connue pour son hygiène de vie rock’n’roll que pour son goût du naturel.

