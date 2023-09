1 patient sur 2 renoncerait à aller chez le dermatologue, mais pourquoi ?

Selon une étude menée par l’Ifop pour Sanofi en juillet 2023, les délais d’attente inhérents aux rendez-vous chez le dermatologue sont de plus en plus longs. Un patient sur deux renoncerait même à faire traiter ses problèmes de peau.

Que ce soit pour faire vérifier des grains de beauté, traiter son acné, faire enlever un kyste ou encore se faire prescrire un traitement pour un problème cutané comme l’eczéma… Se rendre chez le dermatologue est indispensable. Malheureusement depuis une dizaine d’années, les délais d’attente pour pouvoir consulter un spécialiste de la peau sont deux fois plus longs. C’est en tout cas ce que précise une étude menée par l’Ifop. En moyenne, il faudrait plus de 3 mois à un patient pour obtenir une date. Une découverte préoccupante, puisque d’après le même sondage, plus d’un patient sur deux renoncerait à soigner ses problèmes de peau faute de rendez-vous obtenu dans un délais raisonnable. 73 % des français, jugent difficiles l’accès aux soins assurés par ces spécialistes.

Pour quelle raison est-ce si difficile de consulter un dermatologue ?

La raison pour laquelle il devient compliqué d’avoir un rendez-vous rapidement chez le dermatologue est simple : ils sont de moins en moins nombreux – environ 1 000 de moins qu’en l’an 2000. Bon nombre d’entre eux choisissent également de se tourner vers la médecine esthétique (plus rentable) afin d’effectuer traitements au laser, injections d’acide hyaluronique et peelings, prenant ainsi en charge de moins en moins de patients pour traiter des problématiques cutanées.

Un autre point important est l’éloignement géographique, qui demande aux patients de devoir changer de ville ou de sortir de leur périmètre pour pouvoir obtenir un rendez-vous plus rapidement.

Quelle est la bonne fréquence de consultation ?

Tout dépend de votre peau, de votre âge et de vos antécédents. La régularité des consultation oscille entre un an et trois ans selon les profils. Si une lésion inhabituelle apparaît entre temps, il est évidemment primordial de consulter rapidement, surtout quand il est question de grains de beauté préoccupants. Plus le mélanome est pris en charge tôt, meilleures sont les chances de guérison.

Mais que faire quand son dermatologue n’est pas disponible ? Pour obtenir un avis médical d’urgence ou en cas de crise pour les personnes atteintes de problèmes inflammatoires, une consultation en ligne avec un spécialiste est la meilleure solution. Ce dernier pourra ainsi répondre à vos questions, prescrire un traitement adapté et éventuellement vous recommander une prise en charge rapide si tel est votre besoin. Dans tous les cas, consulter reste essentiel !

De votre côté, à quand remonte votre dernier rendez-vous ?