Only Murders in the Building : Meryl Streep rejoint le cast de la saison 3 !

Dans une vidéo postée sur TikTok et Instagram, Selena Gomez et Meryl Streep ont réservé une belle surprise aux fans de la série Only Murders in the Building, de retour pour une troisième saison !

Les arguments étaient déjà nombreux pour binge-watcher Only Murders in the Building, la série qui croise enquêtes criminelles et humour, avec Selena Gomez. Pourtant, le programme n’a pas encore épuisé toutes ses cartes puisque pour sa troisième saison, l’une des stars les plus légendaires du cinéma rejoint le casting.

Andrea Martin, Paul Rudd et…Meryl Streep

C’est Selena Gomez elle-même qui s’est chargée de révéler une surprise laissant présager le meilleur pour la série déjà récompensée d’un Emmy de la meilleure série comique en 2022.

Dans une vidéo postée sur TikTok et Instagram le 17 janvier, l’actrice et chanteuse s’est filmée aux côtés de ses partenaires de jeu, Steve Martin, Martin Short alors qu’ils étaient en pause pendant le tournage de la saison 3. On peut aussi voir qu’Andrea Martin et Paul Rudd, déjà présents dans la saison 2 dans les rôles d’une maquilleuse et d’un acteur de Broadway, sont de retour pour cette nouvelle saison.

Dans la vidéo, Selena Gomez filme les quatre acteurs les uns après les autres en disant « Le gang est de retour. Honnêtement, est-ce que ça pourrait aller mieux ? » Paul Rudd lui répond : « Eh bien, je pense que ça pourrait s’améliorer un peu » … C’est alors que Meryl Streep apparaît derrière Selena Gomez en s’exclamant « Surprise ! ». En légende de la vidéo, cette dernière a écrit : « @hulu rencontrez notre nouvelle et ancienne équipe ! Excusez-moi pendant que je crie dans un oreiller ».

Une (bonne) nouvelle officiellement confirmée

Le compte officiel d’Only Murders in the Building a confirmé l’annonce de ce casting de choc en partageant la vidéo de Selena Gomez. Cependant, on ignore encore tout du rôle de Meryl Streep dans la série, ou encore de la fréquence de ses apparitions.

Ce n’est pas la première fois qu’Only Murders in the Building met en scène des stars : l’auteur, compositeur et interprète britannique Sting avait déjà fait une apparition très appréciée des spectateurs dans la première saison. Dans la saison 2, c’était au tour de l’humoriste Amy Schumer d’interpréter une version fictive d’elle-même. Cara Delevingne apparaissait également au casting. La célèbre actrice et mannequin s’était glissée dans la peau d’une galeriste.

La date de sortie de la saison 3 n’a pas encore été révélée, ce qui ne nous empêche pas de trépigner d’impatience !

© Twentieth Century Fox France

Crédit de l’image à la Une : © Twentieth Century Fox France

