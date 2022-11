Help ! Mon mec n’arrête pas de se plaindre et ça me rend complètement barjot

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis en couple depuis plus de six ans avec un mec super et pourtant un de ses traits de caractère commence à me sortir par les yeux… Il se plaint TOUT LE TEMPS. Nos débuts n’ont pas été tout rose, il lui est arrivé pas mal de saloperies et ce n’était pas évident à gérer pour lui donc j’ai fait front et je suis devenue le soutien indéfectible dont il a eu besoin. Mais au fur et à mesure des années, le soleil a commencé à revenir, il a trouvé des super jobs bien mieux payés, il a passé son permis moto, pris du bon temps, etc. Mais son côté ouin-ouin n’a pas changé, ni son besoin de soutien… Il est tout le temps fatigué, il a toujours trop de taf (c’est vrai, mais moi aussi.) Bref, rien ne va jamais et ça pèse… J’ai tout essayé, le soutenir, le rassurer, lui conseiller d’aller voir un médecin, être en colère face aux injustices qu’il subit, et même être indifférente quand vraiment, je n’en peux plus ! Rien n’y fait.



Aujourd’hui, j’attaque mon 4e jour d’angine blanche qui m’a clouée au lit à mon ordi en télétravail (parce que des fois pas le choix hein) et l’autre, là, continue de chouiner alors que je suis au bout de ma vie. Je fais cocotte-minute, dis-moi pitié comment ne pas exploser… Merci chère Daronne, Marie

La réponse de la Daronne

Ma petite feuille d’érable,

Je t’avoue que quand j’ai lu ton e-mail, je pensais que quelqu’un m’écrivait au sujet de ma fille. La petite est sympa, éveillée, rigolote, mais elle râle tout le temps. TOUT LE TEMPS. Des fois, je fais dans la psychologie et je lui demande pourquoi elle pleure, alors que, franchement, ce n’est pas très grave si sa serviette rose est sale et qu’elle va devoir utiliser la rouge. Surtout qu’elle n’a plus deux ans depuis des plombes (la gosse, pas la serviette). Donc bref, je suis bienveillante, tu vois, je m’enquiers : « Qu’est-ce qui te fait pleurer ma chérie ? ». Réponse : « Bwaaaa bwaaa, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais je ne peux pas m’empêcher maman, tu sais. » Alors, nous voilà bien.

La petite fille (qui a hérité ses tendances d’un parent que je ne citerai pas, mais qui n’est pas moi) me permet pourtant d’envisager la conclusion suivante : parfois, les gens râlent parce que c’est ce qui leur vient naturellement quand il s’agit de répondre à un phénomène un tant soit peu désagréable. Là où les gens normaux se contentent de hausser les épaules, ces êtres infernaux ont besoin de verbaliser de toute leur âme.

Mais comment les cadrer, les accompagner et éviter par la même occasion de les passer par la fenêtre du rez-de-chaussée ?

Exploser ou ne pas exploser ? Telle n’est pas la question

Tu me dis dans ta lettre que tu as besoin de conseils, sinon tu vas finir par exploser. Et moi, je me dis : si ça fait six ans que tu ronges ton frein, pourquoi pas ? Il ne faut pas t’infliger cette frustration silencieuse, tu sais, ça ne peut pas être bon pour ta santé. La prochaine fois, que ton mec te sort par les trous de nez, promets-moi que tu n’attendras pas une demi-décennie avant de péter un gros boulard. Toi aussi, tu as le droit de râler, tu le mérites crois-moi !

Entre le Daron et moi, je pense que ça pète environ deux fois par an (désordres intestinaux mis à part, hu hu hu) et laisse-moi te dire que ce n’est pas de trop. Une bonne gueulante présente de nombreux avantages : elle permet de mettre les choses à plat et de décharger. Mais surtout, gros bonus, après une grosse dispute avec son conjoint, personne ne parle plus à personne pendant un moment, le temps que la pression redescende. Dans un quotidien composé exclusivement de nuisances sonores, c’est un sacré luxe que de passer quelques jours dans le silence sans entendre son mec déblatérer. Il y en a qui paieraient cher pour ça.

Vraiment, j’insiste, il faut que tu lui exprimes ton agacement, en enclenchant le mode cocotte-minute ou dans le plus grand des calmes, si tu préfères. La toi très amoureuse des débuts l’a habitué à disposer d’un bureau des pleurs à domicile, comment veux-tu qu’il sache que les règles du jeu ont évolué et que tu attends de lui qu’il travaille sur ses problèmes ? Ou simplement qu’il arrête de rouspéter ? Quoi qu’il arrive, même si ses plaintes témoignent d’un mal-être plus profond, le fait de pleurnicher à longueur de journée sans disposer du soutien concret d’un professionnel ne l’aide certainement pas à se sentir mieux.

Les gens et leurs défauts horribles

Si certains gémissements dissimulent un mal-être plus profond, il existe beaucoup de gens qui se portent à merveille et qui ont juste hérité du gène de la chouine à la naissance. On les aime quand même hein, mais on a envie de leur faire des croche-pattes pour enfin leur donner une bonne raison de râler.

C’est d’ailleurs complètement le problème de l’espèce humaine : les gens ont beau être merveilleux, ils ont toujours des défauts. Et par défauts, je ne parle pas des défauts que l’on croit identifier au début, du genre : « Il ne finit jamais ses frites et je dois les manger à sa place, hihihi » ou « Elle frotte ses pieds froids contre mes mollets pour les réchauffer quand on est au lit, love love love ».



Je pense ici à des tares absolument insupportables dont tout le monde est malheureusement pourvu, comme râler tout le temps, mais aussi parler sans discontinuer, ou encore contredire systématiquement… Ces caractéristiques sont exténuantes, mais on est bien obligées de les accepter parce qu’on aime l’autre et que même s’il fait des efforts, il ne changera jamais entièrement (et tant mieux ?).

Des astuces pour gérer le quotidien

En attendant, voici quelques suggestions pour te permettre de gérer la situation :

Imprime une photo de toi grandeur nature, colle-la sur une silhouette en carton et planque un petit magnéto derrière le dispositif qui diffusera des « Ah ! Oh ? Vraiment ? » à intervalles réguliers. Ton mec croira que t’avoir en face de lui, et toi, tu pourras taper une petite sieste au calme pour te remettre tranquillement de ton angine.

Te plaindre encore plus que lui. Non, ce n’est pas facile quand on n’est pas habitué, mais tu vas voir, tu vas t’y faire très vite. Ensuite, vous serez un couple de gens aigris, tous vos proches vous éviteront comme la peste, mais vous serez sur la même longueur d’onde et ce sera BIEN !

Lui demander de glisser un euro dans un petit pot à chaque fois qu’il se plaint. Tu devrais rapidement réunir suffisamment de sous pour investir dans un casque Bluetooth à l’isolation sonore optimale.

Faire preuve de psychologie. Comme moi avec ma fille. Sauf que ce ne sera pas toi le psychologue, mais un professionnel diplômé que vous consulterez à deux ou chacun de votre côté.

Enfin, en dernier recours, tu peux estimer que la vie est trop courte pour être vécue au côté d’un triste sire qui n’est pas en mesure d’apprécier la beauté de l’existence et voguer vers d’autres cieux.



Allez, je te laisse, je dois aller ranger mes affaires qui traînent. Oh et puis tu sais quoi, je vais plutôt aller mater un film.



La bisette,

Ta Daronne

Crédit photo image de une : Getty Images