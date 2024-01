Au secours ! J’ai pécho le professeur principal de mon fils, c’est grave ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je suis la « maman solo » d’un collégien. Cette année, j’ai été élue représentante des parents d’élèves. J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’échanger avec le professeur de mathématiques de mon fils, qui est aussi son professeur principal. Il a mon âge et je l’ai toujours trouvé attirant. Je suis également professeur dans un collège et nous faisons partie du même syndicat même si nous ne nous sommes jamais croisés en dehors de l’établissement de mon fils. Avant les vacances de Noël, nous avons eu l’occasion de nous retrouver lors du conseil de classe, et nous avons continué de discuter longuement après la fin du conseil. Il était tard et nous avons décidé de continuer cette conversation autour d’un verre, puis deux, puis trois. Nous avons finalement beaucoup échangé sur nos vies. Ni lui ni moi ne cherchons de relations sérieuses et sommes dans des phases de reconstruction, mais, alcool et désir aidant, nous avons fini la nuit ensemble. Nous avons passé un super moment, qui nous a fait beaucoup de bien. Mais maintenant, je culpabilise, j’ai l’impression d’avoir fait n’importe quoi. Nous ne nous sommes pas encore recroisés depuis et j’évite un peu de me montrer devant le collège, car je ne sais pas quoi faire : l’ignorer ? Et faut-il qu’on reparle de cette nuit et qu’on mette les choses à plat ?



Help, Johanna

La réponse de la Daronne

Ma petite mandarine,

En certaines rares occasions, j’aimerais que nous soyons autorisés à aborder notre vie intime avec nos enfants. Cela leur permettrait de réaliser que nous ne sommes pas les boloss seulement bons à les entretenir et à leur payer des trucs qu’ils imaginent. Nous sommes aussi des humains cools, même si dans ce cas précis la notion de cool consiste à coucher avec un professeur de mathématiques, soit la quintessence du ringard pour tous les humains de moins de 18 ans.

Malheureusement, même si Freud n’a plus si bonne presse, je continue de penser que ce qui se passe dans notre chambre parentale doit y rester. Nous sommes alors condamnés à en discuter entre adultes, même si ma position à ce sujet n’est pas nécessairement celui d’une grande personne responsable. Ou si. À voir.

As-tu fait n’importe quoi ?

Pour commencer, sache que ce type d’histoires me ravit toujours. J’aime ces petits éclats d’existence totalement absurdes, où l’espace d’un court instant, le lâcher prise est total et la notion de lendemain matin, inexistante.

Rappelle-toi tout de même que ce genre d’événements font de facto partie de la vie. En apparence, les parents se présentent comme des gens très sérieux, vivant un quotidien routinier et sans histoire. Dès que le vernis saute, ou que l’on zappe sur France 2 vers 15h30 un jour de semaine, on réalise que tous les Darons déraillent de temps en temps. Et parfois plus que quand ils étaient adolescents.

Il arrive que des professeurs couchent avec des parents d’élèves. Il arrive que des parents d’élèves couchent avec d’autres parents d’élèves, il arrive que des parents d’élèves couchent avec tout un tas de gens, et même des gens avec qui ce n’est pas très conseillé. Finalement, ce qui compte avant tout, c’est que ces relations se soient exprimées dans une atmosphère consentante, sécurisée, bienveillante et amusante. Si tu y as pris du plaisir et lui aussi, alors ce n’est pas grave. Tu n’es pas une mère indigne. Et si, vraiment, tu te sens coupable, promets-toi seulement de ne pas recommencer et de t’y tenir.

Toute la beauté de ces sorties de route grandioses, réside dans leur rareté. Même si je ne suis personne pour décider du moment ou une pratique cesse d’être amusante et cathartique pour devenir gênante, et enfin un peu sordide.

Que faire maintenant ?

Selon moi : rien. Le contexte de l’effusion me parait très clair, tes intentions et tes envies pour le futur aussi. De ce que je comprends, ce sympathique membre de l’éducation nationale est dans des dispositions similaires. Il ne me semble pas nécessaire de rajouter quoi que ce soit. Par contre, s’il te plaît, ne sois pas gênée quand tu seras face à lui. Ne te sens pas obligée de le fuir, ou d’éviter de lui adresser la parole. Évidemment, rien ne te force jamais à te montrer amicale avec un homme (ou qui que ce soit), mais ne pars pas du principe que les conventions t’imposent de désormais faire comme s’il n’existait pas.

Vous avez partagé un bon moment, qui vous a visiblement fait du bien. C’est une histoire amusante dont tu pourras régaler tes amis jusqu’à la fin de ta vie. Cet homme peut donc continuer à représenter quelque chose de positif. Vous avez le droit de vous reparler et vous aurez même le droit d’évoquer cette nuit autrement que pour vous expliquer, même une fois que le sujet sera clos.

Votre situation et les quelques détails que tu me donnes me laissent croire que toi comme lui saurez être discrets. D’autant plus que ce serait particulièrement mal vu de son côté, et qu’il n’a pas intérêt à ébruiter l’affaire. Toi non plus : une régulation très particulière encadre ce type d’aventure. Le fait qu’elles soient d’une grande banalité n’empêche pas que le groupe les réprouve en stigmatisant les coupables et leurs enfants avec eux.

Avec qui coucher ?

Selon le principe évoqué plus haut, de nombreuses unions sont déconseillées, voire condamnées, malgré leur fréquence. Il ne me semble pas nécessaire de préciser que certaines relations ne sont pas seulement sulfureuses, elles sont nauséabondes, voire illégales. Merci.

Personnellement, je te déconseillerai dans la mesure du possible de t’acoquiner avec les gens qui composent l’entourage de ton fils. Globalement, je suis partisane de la gaudriole entre adultes consentants, quel que soit le contexte. Mais nous savons toutes les deux que si en majorité, les gens se comportent décemment, on peut tous tomber sur un emmerdeur égotique qui se fera un malin plaisir de t’enquiquiner, voire d’enquiquiner ton fils. Et dans notre société, même face à un type ouvertement nuisible, ton genre te rend perdante par avance. J’aimerais bien que ce ne soit pas le cas, je te jure, j’aimerais tellement, mais… Enfin, tu vois.

Je te laisse, je dois aller acheter du pain,

La bisette,

Ta Daronne

