Box-office : Dogman est le plus gros fiasco de la carrière de Luc Besson

Dogman a attiré moins de 140 000 spectateurs en une semaine d’exploitation, loin derrière les scores de plusieurs millions réalisés par Lucy ou Valerian.

En sortant de la séance de Dogman, on s’étonnait qu’un film aussi médiocre et problématique ait pu trouver sa place dans de nombreuses salles en France. Mais une semaine plus tard, les chiffres du box-office ont parlé.

Un démarrage catastrophique

Dès son premier jour d’exploitation, Dogman s’est vautré au box-office et n’a pas relevé la barre pendant sa première semaine en salle. Il est ainsi devenu le pire échec commercial jamais enregistré pour un film de Luc Besson.

Mercredi 27 septembre, les spectateurs ne se sont pas déplacés pour Dogman, et ne l’ont pas fait non plus les jours suivants. Une semaine plus tard, le film affiche le bilan catastrophique de 139 939 spectateurs, alors même que le film a couté 20,4 millions d’euros (le CNC estime à environs 4,4 millions d’euros le budget moyen d’un film français.)

Dogman

Même si nombre de ses films ont reçu un accueil glacial auprès des critiques et du public, Luc Besson maintenant un cap relatif au box-office jusqu’à Dogman. Aussi décevants soient-ils, Lucy (2014) avait attiré plus de 5 millions de spectateurs et Valerian (2017), 4 millions, comme le rappellent nos confrères de Pure Media. Pour avoir un ordre d’idées, Lucy avait rameuté 1,9 millions de spectateurs dès la première semaine et Valerian 1,7 millions. Ces chiffres montraient déjà une certaine tendance des films de Luc Besson à attiser la curiosité du public les premiers jours (sans doute grâce à ses têtes d’affiche, comme Scarlett Johansson ou Cara Delevingne) mais à s’effondrer ensuite.

Avec ses 139 939 entrées, Dogman est loin du compte – et c’est sans doute mieux ainsi, tant le film se vautre dans une idéologie incel et une transphobie rances.