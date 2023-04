Dans une interview accordée au « Harper’s Bazaar France », Maïwenn Le Besco est longuement revenue sur sa relation avec Luc Besson et les commentaires liés à leur différence d’âge.

En pleine promotion pour son film Jeanne du Barry, film qui met en vedette Johnny Depp, et qui ouvrira la 76e cérémonie du Festival de Cannes, la réalisatrice Maïwenn Le Besco s’est laissée aller à quelques confidences sur sa relation avec Luc Besson sans jamais le citer, dans les colonnes du Harper’s Bazaar France (en kiosques).

Maïwenn Le Besco avait 15 ans quand elle a rencontré Luc Besson, alors âgé de 32 ans

« Quand j’étais plus jeune, j’étais avec un homme qui avait du pouvoir dans le cinéma. Je me souviens comme si c’était hier du poids des regards sur moi, des silences qui en disaient long », commence la réalisatrice.

Car, lorsque le réalisateur la rencontre en 1991, elle n’est âgée que de 15 ans, alors que lui a 32 ans. Ils se marient l’année suivante alors qu’elle est encore mineure, une union qui a été la cible de nombreuses critiques, en raison de leur différence d’âge.

Maïwenn Le Besco était soupçonnée d’être avec Luc Besson « par intérêt »

« On m’a même rapporté des propos et des commentaires, bien après la fin de cette histoire, qui m’ont profondément blessée. Notamment que j’étais avec lui par intérêt. Comme si l’amour, l’amour sincère ne pouvait pas exister entre une fille jeune issue d’un milieu populaire et un homme de pouvoir. Comme s’il fallait tout pervertir », se souvient-elle.

Bien qu’ils soient divorcés, Maïwenn Le Besco semble être restée proche de son ex-mari, la réalisatrice n’ayant pas hésité à prendre sa défense, alors qu’il est accusé de viol. Le 7 mars 2023, le cofondateur de Mediapart Edwy Plenel a même porté plainte contre la réalisatrice qu’il accuse de l’avoir agressé physiquement dans un restaurant, fin février. Selon lui, le mobile de Maïwenn Le Besco aurait été une forme de représailles suite aux articles publiés par Mediapart sur les soupçons de viol visant Luc Besson.