Cillian Murphy isolé lors du tournage d’Oppenheimer : « Son cerveau était trop plein »

Avec le très attendu Oppenheimer de Christopher Nolan, Cillian Murphy signe probablement son plus grand rôle au cinéma jusqu’ici. Une pression qui s’est fait ressentir sur le tournage du film, où l’acteur a parfois été coupé du reste de la troupe de comédiens.

Après Jude Law qui portait un parfum à base de « sang, matières fécales et sueur » pour jouer Henri VIII sur le tournage de Firebrand, ou Meryl Streep qui avait fini par être déprimée à force de s’isoler des autres acteurs sur le plateau de Le Diable s’habille en Prada, Cillian, Murphy a lui aussi fait les frais de son personnage, dans les coulisses d’Oppenheimer.

« Son cerveau était tout simplement trop plein«

La pression est au rendez-vous pour l’acteur qui porte l’un des films les plus attendus de l’année.

Dans les colonnes du magazine américain People, Emily Blunt, qui joue Kitty, l’épouse d’Oppenheimer, a raconté que le tournage du film ressemblait à « une colonie de vacances », puisque les acteurs logeaient ensemble dans un hôtel au Nouveau-Mexique. Une colo pas comme les autres, puisqu’elle rassemblait Matt Damon, Florence Pugh, Robert Downey Junior… une liste à laquelle il manque le nom de Cillian Murphy.

Et pour cause : Emily Blunt a expliqué à People que celui qui joue le père de la bombe atomique avait dû renoncer à la vie de groupe, notamment de dîners collectifs, qu’elle et Matt Damon voulaient organiser :

« Le volume de ce qu’il a dû endosser et assumer est si monumental… Bien sûr qu’il ne voulait pas venir dîner avec nous. »

À son tour, Matt Damon a exprimé sa compassion pour Cillian Murphy :

« Il n’aurait pas pu. Son cerveau était tout simplement trop plein.«

Cillian Murphy Oppenheimer

Le plus grand rôle de Cillian Murphy ?

On comprend aisément l’étendue de la pression éprouvée Cilian Murphy, qui a lui-même avoué que « ce grand rôle, cette responsabilité, […] étaient un peu écrasants« . Si le comédien est bien familier des spectateurs de Peaky Blinders et qu’il est régulièrement au casting des films de Christopher Nolan, ce sera la première fois qu’il jouera un rôle principal dans un film d’une telle envergure.

Heureusement, un post Instagram de Robert Downey Jr. a de quoi nous rassurer : à la fin du tournage, il semblerait que Cillian Murphy ait relâché la pression et s’autorise même des soirées bières et pizzas sur un rooftop.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.