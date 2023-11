Le Garçon et le Héron cartonne au box-office et enchaîne les records, en France et au Japon

Dix ans séparent les deux derniers films de Miyazaki mais les spectateurs français étaient au rendez-vous pour son retour. Après avoir fait le meilleur démarrage pour un film Ghibli au Japon, Le Garçon et le Héron a réalisé le meilleur score parmi les distributions de Wild Bunch.

Année après année, décennie après décennie, le public français ne se lasse pas d’Hayao Miyazaki. Une semaine après sa sortie en salles le 1er novembre, Le Garçon et le Héron affiche un score radieux au box-office, où il s’est largement imposé à la première place, devant 3 jours max (539 296 entrées) et La Pat’ Patrouille (397 731 entrées).

Deux records historiques

Dix ans séparent Le Garçon et le Héron du Vent se Lève, dont la sortie remonte à 2014. Entre-temps, Miyazaki semble avoir beaucoup manqué aux Français. Au total, 702 835 spectateurs étaient au rendez-vous la première semaine d’exploitation du film.

C’est trois fois plus que le score du Vent se Lève et ses quelque 258 000 spectateurs en 2014. Le Garçon et le Héron a même fait mieux que Le Voyage de Chihiro qui, à sa sortie en 2001, avait attiré 311 037 entrées la première semaine.

Le garçon et le héros Miyazaki // Source : Ghibli

Le début de carrière de son nouveau film a même relevé un double pari. Au Japon, où le film est sorti le 14 juillet sans aucune promotion, le film a réalisé le meilleur démarrage de l’Histoire pour un film des studios Ghibli. Quatre mois plus tard, en France, le film a été remarqué pour une seconde performance, devenant le meilleur démarrage de l’histoire de Wild Bunch, distributeur au catalogue populaire et prestigieux.

Pour l’avenir, on ne peut que souhaiter au Héron de suivre l’envolée de Chihiro, qui avait finalement dépassé le million d’entrées et reste, aujourd’hui encore, le film préféré de bien des cinéphiles.

