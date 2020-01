Pourquoi personne ne m’a dit que c’est HORRIBLE d’avoir 20 ans ?

View this post on Instagram

Cette photo date d’il y a trois ans, a cette période de ma vie j’étais complètement perdue, je me cherchais, je savais que quelque chose n’allait pas dans ma vie, mais je pouvais pas expliquer quoi. du coup après un burn out j’ai tout quitté, j’ai quitté mon taff, mon école, ma famille, mes amis et je me suis installé à Londres sans argent et sans la moindre idée d’où j’allais ou ce que je fessait. Je connaissais personne ici. Je connaissais à peine la ville, je connaissais pas le système, rien du tout. Aujourd’hui je peux pas dire que je me suis trouvée ou que ma santé mentale est complètement saine, mais je me suis libérée de tellement de poids déjà, j’ai appris tellement sur moi-même. J’ai évoluée et j’ai compris que j’étais pas obliger de me laisser faire ou d’accepter les injustices, j’ai compris que je pouvais dire non! J’ai compris que l’amour n’est pas supposé être conditionnel. Que le plus important c’est d’être en accord avec sois même. Que c’est tout à fait acceptable d’être égoïste si c’est pour préserver sa santé mentale et son bien être. Que l’amour que je me porte est indispensable parce que la relation amoureuse que j’ai avec moi même c’est la seule qui durera pour toujours. Ces trois dernières années ont été chargés en expériences et j’ai énormément galèrerais, je me suis retrouvé dans des situations où je vais pas mentir j’avais des pensées suicidaires. Maintenant je vais mieux grace à Dieu, je vois les choses de façons plus éclairées et je sais toujours pas où je vais exactement mais je sais que je n’ai plus peur. Si je vous raconte tout ça c’est pour vous dire que avoir la vingtaine c’est quelque chose qui peut être angoissant, on est plus enfant mais pas complètement adulte, on a ces rêves plien la tête et on est remplit d’espoir, puis on se prends la dureté de la réalité en plien gueule. Ça met une putain de patate. Parfois ça met K.O. On a tout à construire mais zéro mode d’emploi! Mais quoi qu’il arrive ne perdez jamais espoir que les choses s’arrangent. Par ce qu’elle s’arrangent toujours, tôt ou tard! Donc je sais pas qui avait besoin d’entendre ça mais voilà je le dis : tiens le coup juste encore un peu tu verra ça ira mieux bientôt!