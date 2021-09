Tout ce que vous avez toujours voulu savoir au sujet du frout (pet vaginal) sans oser le demander

Le pet vaginal, ou frout pour les intimes, c’est quand votre vagin fait… un prout. D’où vient cet appel d’air inopiné et comment contrôler ou carrément éviter le tintouin ?

Publié le 12 novembre 2016

Parfois, on a du gaz qui sort par l’anus. D’autres fois, on a des pets qui peuvent sortir par le vagin. Ça arrive à tout le monde et ça n’a rien de dégueulasse : c’est même plutôt rigolo.

Chez le médecin (ou sur Wikipédia), on appelle ça un pet vaginal. D’autres nomment la chose « frout » (une contraction entre foufoune et prout). Certaines disent également pet de chatte ou pet de fouffe.

En fait, si le bruit de ces deux types de flatulences peut être le même, il faut noter que ce n’est pas du tout la même chose… Alors voici une présentation du frout en trois points !

Un pet vaginal, c’est quand votre vagin fait du bruit en expulsant de l’air.

Pet ou pet vaginal, du pareil au même ?

Un pet classique (celui qui sort par les fesses) résulte d’une accumulation de gaz dans les intestins générés par la digestion. Du coup, en plus de faire du bruit, ça pue.

Un pet vaginal, c’est quand votre vagin fait du bruit en expulsant de l’air. Le même air que vous respirez. Cet organe génital est en effet une impasse — si on y entre, on doit ressortir par le même endroit. Ici, ça se fait parfois un peu bruyamment. Ça fait frout.

Bonne nouvelle : contrairement à un pet normal, vu qu’il ne s’agit ici que d’air, ça ne sent rien. Non, ce ne sont pas des gaz qui sortent de votre utérus !

Qu’est-ce qui provoque le pet vaginal ?

Plusieurs facteurs peuvent encourager le pet vaginal. Dans la plupart des cas, cela arrive lors d’un rapport sexuel.

Cela s’explique par le fait que le vagin n’entoure pas toujours parfaitement le pénis, les doigts ou l’objet qui le pénètrent, ce qui laisse passer de l’air. Ça peut également arriver quand vous êtes très excitée, car cela détend votre schneck. C’est aussi parfois dû à une forte lubrification. C’est-à-dire que si vous mouillez beaucoup, l’air glissera plus aisément vers l’intérieur.

Certaines positions sexuelles encouragent également le frout. Par exemple, la levrette est connue pour faire transiter beaucoup d’air entre le dedans et le dehors.

Le frout peut arriver lors d’un orgasme : le vagin serre alors la verge très fort avant de relâcher. S’il y a quelque chose, c’est à ce moment-là que ça sort.

Enfin, ça arrive parfois comme ça, sans trop de raisons. Peut-être que l’air est rentré alors que vous faisiez du sport. Peut-être qu’il est rentré autrement. Dans tous les cas, ce n’est pas grave, c’est comme ça.

Le mieux est d’en rire ou de s’en foutre.

Que faire face aux pets vaginaux ?

Que ce soit vous ou votre partenaire qui a produit un frout, le mieux est d’en rire ou de s’en foutre. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut contrôler ou qu’il faut éviter. Ça ne sent rien, en plus !

Si votre partenaire ne connaît pas la chose, vous pouvez lui expliquer le phénomène. Beaucoup de gens savent bien que cela existe et y ont déjà été confrontés.

Si vous faites énormément de pets vaginaux, vous pouvez demander à votre médecin de vous orienter vers une personne qui vous aidera à rééduquer votre périnée.

Vous pouvez aussi, pour commencer, faire de simples exercices de musculation de la zone. La plupart sont faciles à réaliser. L’un d’entre eux consiste par exemple à alterner cinq secondes où vous contractez votre vagin, puis le relâcher cinq autres secondes.

Si vous n’arrivez pas à sentir si vous le faites bien ou non, vous pouvez vous insérer un petit bout de doigt pour mieux percevoir les sensations.

Le plus important est d’assimiler que c’est quelque chose de normal qui arrive à tout le monde. Vous avez frouté ? Rassurez-vous, ça m’est arrivé et j’ai survécu.

J’ai même vécu de belles histoires avec des gens qui m’ont entendu faire des pets vaginaux. Tout va bien. Ce n’est pas grave.

Crédit photo : Timothy Meinberg (Unsplash)